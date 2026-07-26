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Universitario quiere dar el batacazo y firmar a seleccionado peruano para el Clausura: "Acuerdo"
La dirección deportiva de Universitario busca cerrar la llegada de un volante peruano con una millonaria cotización para el Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes no cierra su plantel para el segundo tramo de la temporada, donde tiene la obligación de conquistar el Torneo Clausura 2026. Conscientes de que ponen en juego el tetracampeonato de la Liga 1, se conoció que están tras los pasos de un destacado seleccionado peruano para reforzar su mediocampo.
Universitario quiere firmar a seleccionado peruano para el Clausura
La escuadra de Ate no ha dejado del todo contento a sus hinchas con los fichajes que han realizado. Por ello, alistan nuevas llegadas en su plantel y una de ellas sería el regreso de Piero Quispe para el Torneo Clausura, según reveló Gustavo Peralta.
El periodista deportivo remeció las redes al informar que la dirección deportiva de los cremas está esperanzada en concretar la llegada del 'Príncipe Inca' en los próximos días y ponerlo a las órdenes de Héctor Cúper.
Universitario quiere el regreso de Piero Quispe para el Torneo Clausura 2026
“Piero Quispe cerca de volver a Universitario de Deportes. La ‘U’ busca cerrar el acuerdo lo más pronto posible”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.
Nota en desarrollo…
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