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José Carabalí rotundo con LDU en medio de rumores sobre su posible regreso a Universitario

José Carabalí, ex Universitario de Deportes, habló sobre su actual equipo, LDU de Quito, en medio de los rumores sobre un posible regreso al club merengue de la Liga 1.

Luis Blancas
José Carabalí dio fuerte comentario sobre LDU en medio de un posible regreso a Universitario
José Carabalí dio fuerte comentario sobre LDU en medio de un posible regreso a Universitario | Composición: Líbero
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José Carabalí destacó como una de las principales figuras de Universitario de Deportes durante su paso por la institución crema, en la que consiguió el título nacional de la Liga 1 2025. No obstante, a mediados de 2026 dejó el club para fichar por LDU y ahora se reveló que le gustaría volver a la tienda crema por estar incomodo en su actual club. En medio de ello, el delantero lanzó un duro comentario sobre el cuadro ecuatoriano.

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José Carabalí dio fuerte comentario sobre LDU en medio de un posible regreso a Universitario

Con miras al duelo que sostendrá con LDU ante Barcelona SC, Carabalí fue consultado sobre el rendimiento y los resultados que vienen obteniendo en el cuadro albo en la Liga de Ecuador, ya que desde su llegada han conseguido dos derrotas y un empate.

Video: Teradeportes

Para el exatacante de Universitario, el equipo ecuatoriano viene pasando por una mala racha que también se explica por ajustar el trabajo en los entrenamientos y luego ponerlo en práctica en la cancha.

"Tengo poco tiempo y creo que siempre salimos a buscar el resultado. Creo que no se nos está dando, faltan detalles pero creo que con el trabajo diario se puede ir dando", afirmó.

Cabe mencionar la llegada de Carabalí a Liga Deportiva Universitaria se dio a pedido expreso de Tiago Nunes; sin embargo, los malos resultados llevaron a que el técnico fuera rescindido del cargo y ahora será dirigido por Gustavo Álvarez.

José Carabalí desea volver a Universitario por la salida de Tiago Nunes

El periodista Gustavo Peralta reveló durante el encuentro entre Universitario y Cusco FC que personas cercanas a José Carabalí le habrían comentado que el extremo ecuatoriano no se sentiría del todo cómodo en LDU tras la sorpresiva salida de Tiago Nunes, motivo por el que tendría interés en volver al club merengue.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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