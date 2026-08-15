Campeón con Universitario rotundo con Cueva tras crítica a Perú por la altura: "Baja de peso"

Christian Cueva salió al frente para lanzar un duro comentario sobre el deseo de la selección peruana de jugar en estadios de altura ante países como Brasil y Argentina. Ante ello, una figura que fue campeón con Universitario fue rotundo con el volante diciéndole que antes de hablar primero baje de peso: estamos hablando de Juan 'Chiquito' Flores.

Campeón con Universitario dio fuerte comentario contra Christian Cueva tras crítica a la selección peruana por querer jugar en altura

En conversación con el medio 'De Contra Perú', Juan Flores fue consultado sobre las declaraciones de Cueva en donde mencionó que jugar en estadios de altura no asegura que la selección peruana consiga victorias ante Brasil o Argentina.

El campeón con Universitario, Flores, salió a responderle al volante indicando que en vez de hablar sobre este tema, ya que se nota que no le gusta jugar en altura, debería enfocarse en bajar de peso para que siga ayudando a Sport Boys.

"Bueno, es que no le gusta la altura. Cueva puede decir muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer mi amigo Cueva es bajar de peso y demostrar día a día en su equipo", afirmó.

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Por otro lado, Juan Chiquito Flores señaló que el técnico Mano Menezes debe seleccionar a los mejores futbolistas peruanos para afrontar el encuentro de Eliminatorias en la altura y, de ese modo, lograr un triunfo que lo acerque cada vez más a la clasificación al Mundial 2030.

"Después, el seleccionador tiene que decir: '¿Saben qué? Vienen los once jugadores y nos vamos a la altura'. ¿Por qué? Porque es un deseo de cada peruano ir a un Mundial. Ya fuimos a un Mundial y conocemos ese gustito; tuvimos la opción de clasificar otra vez y no pudimos por el repechaje”, empezó diciendo.

Juan Flores dio fuerte comentario contra Christian Cueva tras crítica a la selección peruana por querer jugar en altura

"Hay que volver a pelear por eso, porque cuando se clasifica ganan los seleccionados, ganan todos los peruanos, gana la gente del comercio y se genera mucho trabajo. La idea es fomentar lo nuestro. Vienen profesionales extranjeros a trabajar y lo hacen con mucho gusto, pero también al peruano hay que darle más prioridad”, concluyó.

Christian Cueva sobre la selección peruana y su deseo de jugar en altura

En conversación con el programa ‘Nada Que No Sepa’, Christian Cueva mencionó que jugar en altura no te asegura sacar un resultado positivo en una Eliminatoria. "Jugar en la altura puede ser una opción, pero no porque quieras sacar ventaja. No hay seguridad de que ganarás los partidos. Creo que si es solo para algunos partidos, como el de Argentina y Brasil, sí es válido, pero no para toda la Eliminatoria", sostuvo.