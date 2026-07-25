Seleccionado peruano se emociona por regresar al Monumental con Universitario: "Feliz de volver"

Universitario de Deportes ha realizado diversos movimientos importantes en el mercado de pases con el objetivo de poder alzarse con el título de la Liga 1 2026. Precisamente, luego de la victoria ante Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura, un futbolista de la selección peruana expresó su emoción por haber concretado su regreso al Estadio Monumental.

Seleccionado peruano se emociona por regresar al Monumental con Universitario

Los hinchas de Universitario muestran gran entusiasmo con varios de sus fichajes y uno de los que más expectativa ha generado es Adrián Quiroz. El volante nacional regresó al club que lo formó como futbolista luego de su gran rendimiento con Los Chankas en el Apertura.

Ahora, luego de la victoria ante la escuadra cusqueña, Quiroz fue consultado por los medios por su sentir tras regresar en un partido oficial a la que fue su casa y no dudó en evidenciar su felicidad por volver a disfrutar el ambiente del Estadio Monumental abarrotado de hinchas cremas.

Adrián Quiroz expresó su emoción por volver al Monumental con Universitario

"Me sentí bien. Feliz y bendecido de poder volver y con este marco impresionante que siempre tiene el Monumental. Sí, obviamente soñaba con el retorno y feliz de que se haya dado así", fueron las palabras del destacado volante.

Adrián Quiroz valoró la victoria ante Cusco FC

Por otro lado, el volante de 27 años no ocultó su felicidad por el sufrido triunfo que lograron ante Cusco FC, lo que les permite seguir con paso perfecto en el Torneo Clausura.

"Muy contento y feliz de que pudimos ganar en casa. Es importante sumar de a tres, ahora estamos con seis puntos y ahora debemos seguir enfocados en lo que queda, yendo partido a partido. Hicimos todo lo merecido para quedarnos con los tres puntos y quedó reflejado en el campo", sostuvo.

Adrián Quiroz y su actualidad en la selección peruana

Adrián Quiroz se ha convertido en un habitual convocado con la selección peruana al mando de Mano Menezes. El mediocentro demostró desde el primer partido que puede ser considerado como una pieza importante en el recambio generacional y por ello fue convocado en los últimos amistosos internacionales de la Bicolor.