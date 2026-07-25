Gianluca Lapadula dejó contundente mensaje tras su primer gol con Universitario: "Vine para ganar"

Gianluca Lapadula vivió una noche inolvidable con Universitario de Deportes. El delantero ítalo-peruano marcó su primer gol con camiseta crema en la victoria por 2-1 frente a Cusco FC en el Estadio Monumental de Ate, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. 'Lapagol' se pronunció tras el encuentro y expresó su felicidad tras estrenarse en las redes.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula tras anotar su primer gol con Universitario?

En declaraciones para L1 Max, el delantero de 36 años dejó un contundente mensaje respecto a sus objetivos con el cuadro estudiantil y destacó el buen recibimiento que tuvo por parte del plantel desde su primer día. Asimismo, recalcó el apoyo de su entorno familiar para tomar la decisión de llegar al fútbol peruano.

"Estoy muy contento porque, la verdad, estamos trabajando muy bien, yo creo que el equipo y toda la gente se lo merecía. Le pedí a mi familia un esfuerzo increíble (para venir a la ‘U’), yo vine para ganar, para dar lo máximo y hoy es una linda noche pero el camino es muy largo", señaló Lapadula.

"A esta gente la conocí en la selección, ahí conocí a la mayoría del equipo, la verdad son familia para mí todos y desde el primer día yo me he sentido en casa, en familia. Lo soñaba (su primer gol), el delantero vive para el gol y yo vivo por el gol", añadió.

Gianluca Lapadula anotó el gol de la victoria ante Cusco FC.

¿Cómo fue el primer gol de Gianluca Lapadula con Universitario?

Corría el minuto 92 del segundo tiempo, cuando Universitario se proyectaba en ataque con la intención de romper la paridad. El 'Bambino de Los Andes' apareció para poner el 2-1 definitivo tras un potente derechazo en la media luna, imposible de atajar para el portero Pedro Díaz. Las tribunas colapsaron con el gol de Lapadula, quien celebró repartiendo besos a la hinchada crema.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Los dirigidos por el profesor Héctor Cúper volverán a jugar en la Liga 1 cuando visiten en el Inca Garcilaso de la Vega a Cienciano del Cusco, el próximo domingo 2 de agosto, por la fecha 3 del Torneo Clausura.