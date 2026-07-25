Campeón con la 'U' rompió su silencio sobre la polémica falta previa al gol de Lapadula: "Cobrable..."

Universitario y Cusco FC protagonizaron un intenso partido que se definió en los últimos minutos con gol de Gianluca Lapadula quien ingresó en el segundo tiempo. Sin embargo, previo al gol del conocido 'Bambino', se vivió un polémico momento en este encuentro por la fecha 2 del Torneo Clausura y es la supuesta falta hacia Miguel Silveira antes de la anotación.

Como se recuerda, el exjugador crema tenía el balón para irse a la contra. Sin embargo, Juan Manuel Requena, que también ingresó en el segundo tiempo para darle oxígeno al medio campo, salió a cortar la jugada que terminó con el brasileño en el piso y tras esta jugada, se produjo una serie de toques previo al gol. Aunque muchos consideraron que esa acción era revisable, ni el VAR ni el árbitro dudaron en la decisión.

Bajo este contexto, un campeón con la 'U' fue consultado sobre el tema, pues durante la narración del partido, señaló que era falta. Se trata de José Carvallo, exportero del equipo, que consideró que aunque pudo ser cobrable, manifestó que Silveira exageró.

José Carvallo habló sobre la supuesta falta previo al gol de Lapadula. Foto: L1 Max

"Sí, en la repetición, después del gol de Lapa, me parece que dije falta porque me parece que hay una pequeña sujeción. Igual, siento que Silveira exagera y que se deja medio caer. Claro, porque hay una sujeción, es verdad, pero son faltas, como te digo, que son cobrables".

"A veces también los árbitros dejan jugar, dejan seguir. Ahora, es el gol, tenían que anular el gol, la jugada ya había pasado. Es polémica, te digo, es polémica. Es una falta cobrable, totalmente", fue la explicación del dos veces campeón con la crema, durante la transmisión del programa L1 Max.

Polémica acción de Requena hacia Silveira previo al gol de Lapadula. Foto: L1 MAx

Títulos de José Carvallo con Universitario

Con Universitario, el exportero ha conseguido dos títulos nacionales en los años 2013 y 2022.