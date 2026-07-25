0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada y del Clausura tras victoria de la 'U'
ANTESALA
Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2026

Ex Alianza Lima sorprende con elogios a Gianluca Lapadula tras gol con Universitario: "Jerarquía"

Universitario logró una emocionante victoria 2-1 sobre Cusco FC en el estadio Monumental, gracias a un gol decisivo de Lapadula en los últimos minutos del partido.

Antonio Vidal
Ex Alianza Lima sorprende con elogios a Gianluca Lapadula tras gol con Universitario. Foto: composición Líbero/Liga 1
Ex Alianza Lima sorprende con elogios a Gianluca Lapadula tras gol con Universitario. Foto: composición Líbero/Liga 1
COMPARTIR

Universitario tuvo una agónica victoria ante Cusco FC en el estadio Monumental por la fecha dos del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido que se definió en los últimos minutos terminó 2-1, donde la figura del encuentro fue Gianluca Lapadula, que ingresó al minuto 76’ y terminó dándole la victoria al elenco crema cuando todo parecía que iba a terminar 1-1.

Renato Tapia confesó si fichará por Universitario de Deportes

PUEDES VER: Renato Tapia reveló si fichará por Universitario de Deportes: "Soy hincha de..."

Tras el partido, como es de costumbre vino el análisis donde un campeón con Alianza Lima, sorprendió al hablar sobre el conocido como el 'Bambino' señalando que con su gol demostró toda su jerarquía.

El jugador en cuestión se trata de Jairo Concha, quien actualmente defiende los colores de la 'U', pero en su pasado pudo campeonar dos veces con el equipo blanquiazul.

Jairo Concha habló sobre el gol de Gianluca Lapadula. Foto: L1 Max

Jairo Concha habló sobre el gol de Gianluca Lapadula. Foto: L1 Max

"Un gran triunfo que logramos sacar, todo el equipo esta comprometida para el objetivo que es ganar el Clausura. Tenemos que corregir muchas cosas, nos llegaron bastante, eso ya lo veremos con todo el staff", fueron las primeras palabras del volante, para L1 Max, con respecto a la victoria que obtuvo Universitario.

Con respecto al saludo a Javier Rabanal, señaló que fue por un tema de respeto por su paso por el club. "Hay que ser agradecidos, esto es fútbol".

Concha no pudo contener la alegría tras la anotación de Lapadula que le garantizó los tres puntos. "Muy contento por Lapa, esta aprovechando los minutos que le esta tocando, en ese gol demostró la jerarquía que tiene", finalizó.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Cienciano y Universitario está programado para disputarse el domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1: partidos y resultados de la fecha 2

  2. Eder Hermoza, ex Alianza, remece el mercado y firma por club campeón de la Liga 1: "Bienvenido"

  3. Alianza Lima oficializó la salida de figura extranjera de cara al Clausura 2026: "Gracias"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano