Ex Alianza Lima sorprende con elogios a Gianluca Lapadula tras gol con Universitario: "Jerarquía"

Universitario tuvo una agónica victoria ante Cusco FC en el estadio Monumental por la fecha dos del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido que se definió en los últimos minutos terminó 2-1, donde la figura del encuentro fue Gianluca Lapadula, que ingresó al minuto 76’ y terminó dándole la victoria al elenco crema cuando todo parecía que iba a terminar 1-1.

Tras el partido, como es de costumbre vino el análisis donde un campeón con Alianza Lima, sorprendió al hablar sobre el conocido como el 'Bambino' señalando que con su gol demostró toda su jerarquía.

El jugador en cuestión se trata de Jairo Concha, quien actualmente defiende los colores de la 'U', pero en su pasado pudo campeonar dos veces con el equipo blanquiazul.

Jairo Concha habló sobre el gol de Gianluca Lapadula. Foto: L1 Max

"Un gran triunfo que logramos sacar, todo el equipo esta comprometida para el objetivo que es ganar el Clausura. Tenemos que corregir muchas cosas, nos llegaron bastante, eso ya lo veremos con todo el staff", fueron las primeras palabras del volante, para L1 Max, con respecto a la victoria que obtuvo Universitario.

Con respecto al saludo a Javier Rabanal, señaló que fue por un tema de respeto por su paso por el club. "Hay que ser agradecidos, esto es fútbol".

Concha no pudo contener la alegría tras la anotación de Lapadula que le garantizó los tres puntos. "Muy contento por Lapa, esta aprovechando los minutos que le esta tocando, en ese gol demostró la jerarquía que tiene", finalizó.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Cienciano y Universitario está programado para disputarse el domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).