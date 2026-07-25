Héctor Cúper tuvo frío análisis sobre el Universitario vs. Cusco FC por el Clausura: "Desilusión..."

Universitario de Deportes sacó un importante triunfo ante Cusco FC por 2-1 en un encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, Héctor Cúper, en conferencia de prensa, habló sobre el trámite del compromiso donde explicó las intenciones que tenía el esquema planteado para este compromiso.

En un principio, Cúper habló sobre la presión que ejercieron al equipo visitante, reconociendo que el desgaste físico fue un factor determinante para el desarrollo del encuentro. Además, el DT argentino reconoció que les faltó el último pase para extenderse en el marcador.

Héctor Cúper analizó la victoria de Universitario ante Cusco FC. Foto: L1 Max

"Cusco es un equipo que juega bien con el balón. Intentamos iniciar con una presión bien alta, pero nos costó, nos costó, y eso también fue un desgaste físico importante. Yo creo que lo que a nosotros nos faltó fueron los últimos metros. Es decir, llegábamos casi hasta el área de ellos bastante bien, habíamos utilizado los costados como para poder romper toda la cantidad de gente que ellos tenían por el medio. Lo que pasa es que faltó ese toquecito final como para haber hecho algún gol más", empezó diciendo en conferencia de prensa.

Aunque también reconoció que se siente conforme con el resultado, manifestó que hubo un poco de desilusión tras recibir el gol que empató el partido.

"En líneas generales, a ver, yo estoy conforme con un solo tema, que fue que el equipo, más allá del golpe que recibe cuando le empatan el partido, también te puedo decir que uno sintió un poco la desilusión en el campo, la gente, porque hay que decirlo, el equipo no perdió la fe, no perdió la esperanza".

Cúper también reconoció que la voluntad que tuvo su equipo fue un factor importante para poder conseguir la victoria. "Alguien puede decir: "Bueno, pero el juego no ha sido tan brillante como para...". Sí, pero a veces la actitud, el espíritu, es lo que a vos te hace levantar un resultado o terminar ganando en el minuto final. Pero eso es en lo que más hago hincapié. Es decir, el equipo creyó siempre hasta el final, aunque el juego no fue muy claro, digamos, porque nos costó, sobre todo, repito, en los últimos metros".

"Hemos sufrido dos situaciones de gol por parte de Cusco, pero, en líneas generales, yo me quedo con la reacción, más allá del apuro que siempre genera que te empaten un partido y enseguida lograr el resultado. Yo hago hincapié en que no bajamos los brazos, más allá de que siempre hay impaciencia cuando la pelota va hacia atrás o más apurada", finalizó Cúper.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Cienciano y Universitario está programado para disputarse el domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).