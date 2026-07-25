Universitario cerca de lograr firma de volante de más de millón y medio de euros: "Contacto"

Universitario de Deportes logró una importante victoria por 2-1 ante Cusco FC en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas tienen un paso perfecto y se ilusionan con poder pelear el título. En medio de ello, los hinchas tuvieron otro motivo para celebrar luego de que se conociera que el club está cerca de cerrar un acuerdo con un destacado futbolista.

Universitario cerca de lograr firma de volante de más de millón y medio de euros

Uno de los jugadores más destacados de Universitario en esta temporada ha sido Jairo Concha, quien se ha convertido en titular indiscutible y una pieza esencial en la creación de juego. Por ello, la dirección deportiva ha mostrado interés en renovarle su contrato.

Precisamente, luego del partido ante Cusco FC, Jairo Concha conversó con las cámaras de 'L1 MAX' y reveló que estuvo en contacto con la directiva para poder llegar a un acuerdo y extender su vínculo, por lo que en un futuro puede haber novedades. Sin embargo, enfatizó que el enfoque principal está en el Torneo Clausura.

Jairo Concha reveló negociaciones para renovar su contrato con Universitario

"Sí, hemos estado en contacto (para renovar), veremos. Lo importante ahora es lo que resta del Clausura, todos queremos tirar del mismo lado para lograr el objetivo, porque es nuestra última oportunidad para pelear el título", señaló el volante nacional.

Y es que el vínculo contractual de Jairo Concha con la ‘U’ finaliza a finales de la presente temporada, por lo que la directiva tiene la urgencia de llegar a un entendimiento e impedir que se marche gratis rumbo a otro club.

Valor de mercado de Jairo Concha

El volante de 27 años ha logrado tener una mejora importante en su nivel en los últimos años. Aunque ya no es considerado una promesa, sigue siendo uno de los más talentosos del fútbol peruano. Por ello, el portal internacional Transfermarkt lo cotizó en 1,6 millones de euros en el mercado de pases, la cifra más alta de su carrera.