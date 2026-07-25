Héctor Cúper dio fuerte calificativo del nivel de Lapadula en Universitario: "Por debajo del resto"

Héctor Cúper dio su análisis sobre el partido de Universitario con Cusco FC, el cual ganaron sobre la hora. El técnico argentino fue consultado sobre el jugador que les dio la victoria por 2-0 ante el equipo cusqueño, Gianluca Lapadula, y, a pesar del gol, Cúper tuvo determinantes palabras sobre el 'Bambino' con respecto a su físico.

Como se sabe, Lapadula llegó tarde a la pretemporada del elenco crema y esto lo sabe bien Cúper, quien anunció que el ex Milán no juega desde el inicio debido a que se le quiere llevar poco a poco para que pueda agarrar ritmo, ya que ese es el objetivo con el jugador de la selección peruana.

"La prioridad con Lapadula es que él tenga un rendimiento físico a la altura de todos los jugadores. Y ya lo repetiré otra vez. Él llegó un poquito tarde a la pretemporada. No se puede hacer que lo que perdió con entrenamientos en cuatro, cinco, seis o diez días, él pueda recuperarlo y estar a un gran nivel, porque vino un poquito por debajo del resto", fueron las primeras palabras del DT para L1 Max, que reconoció que el delantero se encuentra fuera de ritmo, esto a pesar del gol.

Aunque, reconoció que seguirá teniendo minutos, para que muy pronto pueda ser titular. “Pero bueno, de a poquito uno le va dando minutos y, como usted bien decía, el otro día jugó diez minutos, luego 20, y posiblemente vamos a ver. Bueno, el próximo partido, en la altura, la tenemos que considerar. Y seguramente, cuando él tenga un rendimiento físico de, como mínimo, un 70 u 80%, yo calculo que ya va a estar en condiciones de jugar”.

Cúper también explicó las intenciones con este método, señalando que se trabajará así con el delantero para evitar que se lesione. "Porque el problema que podemos tener hoy, al llevarlo a una exigencia mayor, es que hasta puede sufrir una lesión. Por eso, todo se tiene que calcular mínimamente. Yo entiendo que por ahí la gente lo quiere ver jugar, pero hay cosas que no se analizan. Nosotros tenemos que analizar todo para no cometer ningún error. Ese es el camino que hemos elegido con Lapadula".

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Cienciano y Universitario está programado para disputarse el domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).