Adrián Quiroz lanzó firme calificativo a Cusco FC tras victoria de Universitario: "Es un..."

Adrián Quiroz se pronunció luego de la agónica victoria de Universitario ante Cusco FC por la fecha dos del Torneo Clausura de la Liga 1. El mediocentro analizó el triunfo del cuadro crema, donde no dudó en referirse al elenco visitante, que buscaba a como diera lugar quitarle los tres puntos al elenco local.

Para Quiroz, los conocidos como los 'Dorados' generaron varias dificultades durante el desarrollo del encuentro. Esto fue reconocido por el jugador crema, quien valoró la propuesta del elenco imperial. Sin embargo, reconoció que, como Universitario, están obligados a ganar estando en casa.

Adrián Quiroz habló tras la victoria de Universitario. Foto: L1 Max

"También hay que reconocer el juego del rival, el trabajo que hace Cusco FC; sabemos que es un buen rival. Sin embargo, nosotros en casa siempre tenemos que quedarnos con los tres puntos y hoy se demostró", fueron las palabras del ex Chankas para L1 Max tras el dos a uno ante Cusco.

Adrián Quiroz analizó la victoria de Universitario ante Cusco FC

En su primer partido tras volver al Estadio Monumental, Quiroz resaltó la respuesta del equipo luego del empate conseguido por el conjunto dirigido por Javier Rabanal y también elogió la efectividad del 'Bambino' en los minutos finales del encuentro.

"Fue un momento complejo: estábamos arriba en el marcador, luego nos empatan, pero hicimos todo el mérito para llevarnos el triunfo. Gracias a Dios, 'Lapa' hace una pared con Alex y encuentra el gol".

Además, anunció las indicaciones específicas que recibió de Héctor Cúper antes de ingresar al campo de juego, con el objetivo de marcar diferencias por las bandas.

"Me dijo que tenga mucho contacto con el balón, como suelo hacerlo, que me abra bien por las bandas e intentemos bastantes centros, ya que estábamos jugando con dos puntas, que se iba a dar la oportunidad, y al final pudimos lograr el triunfo", finalizó el jugador de 27 años.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El duelo entre Cienciano y Universitario se disputará el domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana).