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Pablo Guede tiene una buena y una mala noticia para los hinchas de Alianza Lima: "Fue..."

Pablo Guede decidió darle dos fuertes noticias a los hinchas de Alianza Lima previo al duelo con UTC. ¿Prefieres la buena o la mala primero?

Francisco Esteves
Pablo Guede tiene una buena y una mala noticia en Alianza Lima.
Pablo Guede tiene una buena y una mala noticia en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima enfrentará a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva este sábado 15 de agosto por la fecha número cinco del Torneo Clausura 2026. Previo al encuentro, el director técnico de los blanquiazules, Pablo Guede tomó una radical decisión con su plantel. Ello generó una buena y una mala noticia para la hinchada.

Alianza Lima y una nueva incorporación.

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El objetivo de los íntimos es salir campeones de la Liga 1 esta temporada, por lo que deben hacerse con el segundo certamen del año y, para ello, necesitan tener a sus mejores hombres dentro del campo. En ese sentido, si buscabas primero la buena noticia, resulta que uno de sus principales delanteros regresa a la acción.

De acuerdo con información del periodista José Varela, Luis Ramos fue incluido en la lista de convocados de Pablo Guede para el partido contra UTC en Matute, lo que puede significar su regreso a la acción luego de no haber jugado hasta ahora el Torneo Clausura por una lesión.

Luis Ramos, Alianza Lima

Luis Ramos vuelve a Alianza Lima.

Eso sí, su ingreso al campo dependerá totalmente del trámite del compromiso. Por otra parte, la mala noticia para algunos hinchas de Alianza Lima es que Kevin Quevedo pasará una semana más sin formar parte de la nómina del entrenador argentino. Cada vez su papel en el equipo es más pequeño.

Kevin Quevedo, Alianza Lima

Kevin Quevedo no fue convocado por Pablo Guede.

Alianza Lima vs. UTC: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y UTC iniciará a las 7.30 p. m. de Perú y contará con transmisión por L1 MAX en DirecTV y Movistar TV. Asimismo, podrá verse por streaming a través de las aplicaciones Movistar Play y DGO, disponibles para PC, teléfono móvil y Smart TV.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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