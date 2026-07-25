¿Vuelve a Universitario? Revelan que excrema no está cómodo en su actual equipo: "Le gustaría"

Universitario de Deportes se encuentra concentrado para lo que está siendo su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 y cuenta con un plantel casi cerrado tras incorporaciones y salidas. Bajo este panorama, se dieron a conocer detalles sobre un excrema que no la estaría pasando bien en su club luego de que dejara la institución.

Se trata de José Carabalí, que hace unas semanas se marchó de Ate para emprender camino hacia LDU Quito, esto tras unos temas familiares que el jugador tenía que resolver en su natal Ecuador.

En este sentido, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, previo al duelo de Universitario contra Cusco FC, dio a conocer lo que le brindó el entorno del jugador.

"Me contaron que Carabalí le ha hecho saber a gente dentro del club que no está cómodo en LDU porque el técnico que lo llevó ya no está, que era Tiago Nunes. Les comentó algo como 'me gustaría volver', pero no quiere decir que vaya a regresar", empezó diciendo el hombre de prensa.

En ese sentido, Peralta reveló que estas intenciones nacen desde el entorno del futbolista; sin embargo, aclaró que no existe ningún acuerdo ni una negociación con la directiva crema. "Conversé con gente dentro del club sobre eso. No significa que vaya a volver ni que la 'U' lo esté negociando, pero desde su entorno sí comentan eso (sobre su incomodidad)", explicó.

José Carabalí buscaría regresar a Universitario

¿Por qué se fue José Carabalí de Universitario?

Cabe recordar que Carabalí optó por regresar a Liga de Quito al señalar que atravesaba un problema personal que lo obligaba a volver a Ecuador. No obstante, si finalmente existe la intención de retornar a Universitario, su incorporación para esta temporada luce prácticamente inviable. Habrá que esperar si, en el futuro, vuelve a encontrarse con el cuadro crema.