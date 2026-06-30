- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Costa de Marfil vs Noruega
- Francia vs Suecia
- México vs Ecuador
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
¡Oficial! Universitario anunció salida de José Carabalí y es baja para el Clausura: "Gracias por..."
Mediante sus redes sociales, el elenco estudiantil oficializó la salida del lateral izquierdo, por lo que será baja para el Torneo Clausura de la Liga 1.
¡Cambio de planes en Universitario! Mediante sus redes sociales, el club crema acaba de oficializar la salida de José Carabalí, perdiendo así a una pieza clave para el Torneo Clausura de la Liga 1. Esta noticia ha tomado por sorpresa a muchos hinchas cremas, que pensaron que el ecuatoriano se quedaría una temporada más en Ate, esto tras sus declaraciones en el partido amistoso contra Atlético Grau, donde señaló que esta noticia no era verdad.
Con la salida de Carabalí, ahora los planes de Héctor Cúper deberán cambiar para el Clausura, pues se tendrá que buscar su reemplazo, por lo que mucho se habla de que entrará en planes la operación por Gustavo Cortez, actual jugador de Independiente. Sin embargo, los próximos días serán cruciales para conocer el reemplazo del defensa.
Universitario oficializa salida de José Carabalí
Cabablí llegó para la temporada 2025 y consigo fue pieza fundamental para que el elenco estudiantil consiga el titulo 29. Esto fue reconocido por la ‘U’, quien no dudó en elogiarlo por su compromiso con el equipo.
“Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José”, escribió la ‘U’.
Universitario oficializó la salida de Carabalí
Noticias en desarrollo…
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00