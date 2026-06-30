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¡Oficial! Universitario anunció salida de José Carabalí y es baja para el Clausura: "Gracias por..."

Mediante sus redes sociales, el elenco estudiantil oficializó la salida del lateral izquierdo, por lo que será baja para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Universitario anunció salida de José Carabalí. Foto: Universitario
Universitario anunció salida de José Carabalí. Foto: Universitario
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¡Cambio de planes en Universitario! Mediante sus redes sociales, el club crema acaba de oficializar la salida de José Carabalí, perdiendo así a una pieza clave para el Torneo Clausura de la Liga 1. Esta noticia ha tomado por sorpresa a muchos hinchas cremas, que pensaron que el ecuatoriano se quedaría una temporada más en Ate, esto tras sus declaraciones en el partido amistoso contra Atlético Grau, donde señaló que esta noticia no era verdad.

Con la salida de Carabalí, ahora los planes de Héctor Cúper deberán cambiar para el Clausura, pues se tendrá que buscar su reemplazo, por lo que mucho se habla de que entrará en planes la operación por Gustavo Cortez, actual jugador de Independiente. Sin embargo, los próximos días serán cruciales para conocer el reemplazo del defensa.

Universitario oficializa salida de José Carabalí

Cabablí llegó para la temporada 2025 y consigo fue pieza fundamental para que el elenco estudiantil consiga el titulo 29. Esto fue reconocido por la ‘U’, quien no dudó en elogiarlo por su compromiso con el equipo.

Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José”, escribió la ‘U’.

Universitario oficializó la salida de Carabalí

Universitario oficializó la salida de Carabalí

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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