José Carabalí reveló si se irá de Universitario para el Torneo Clausura 2026: "Eso es..."

Universitario de Deportes viene gestionando sus fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello salió el rumor de que José Carabalí tiene altas chances de irse del equipo por problemas personales. Ante ello, el ecuatoriano decidió romper su silencio para revelar si se queda o se va del club crema.

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José Carabalí reveló si seguirá en Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Carabalí fue entrevistado por Raúl Chávez, quien le preguntó de manera directa si abandonará Universitario de cara al arranque del Clausura de la Liga 1, luego de que en días anteriores circularan versiones sobre una posible partida por problemas familiares que le impedirían jugar.

Video: Raúl Chávez

Ante esa situación, el atacante ecuatoriano de 29 años afirmó que las versiones sobre una posible salida del club crema son completamente falsas y que su intención es seguir en el conjunto dirigido por Héctor Cúper.

"No sé nada de eso, eso es mentira (sobre si podría dejar Universitario). El partido ante Grau es una práctica importante para el club, sabemos que tenemos que regalarle alegrías al hincha crema", afirmó.

Asimismo, Carabalí precisó que jugó el amistoso frente a Atlético Grau antes del arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y aseguró que el grupo está enfocado en brindar alegría a los hinchas de Universitario.

¿Cómo le va a José Carabalí en Universitario de Deportes?

José Carabalí se ha convertido en una pieza clave de Universitario de Deportes. Desde su llegada al club en 2025, ha sobresalido como uno de los futbolistas más destacados del plantel gracias a su velocidad, sus centros y su capacidad goleadora. En la campaña pasada consiguió el título nacional de la Liga 1 y ahora, en 2026, busca repetir la hazaña para coronarse bicampeón nacional.