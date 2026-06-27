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Adrián Quiroz reveló cómo se siente tras volver a Universitario para el Torneo Clausura: “Estoy…”
Luego del partido amistoso contra Atlético Grau, Adrián Quiroz fue consultado a su salida sobre cómo es su estadía en el cuadro crema.
Universitario de Deportes se encuentra preparándose para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que viene realizando una mini pretemporada para alcanzar sus objetivos en esta segunda parte del año. En ese sentido, se conoció que el cuadro crema disputó un partido amistoso contra Atlético Grau, el cual terminó 1-0.
Tras el compromiso, Adrián Quiroz habló sobre cómo se siente en la ‘U’ luego de este amistoso. Para el centrocampista, este partido es una gran oportunidad para agarrar ritmo y espera tener minutos en el Clausura.
Adrián Quiroz reveló cómo se siente tras volver a Universitario para el Torneo Clausura
Tras el partido, Quiroz fue abordado por la prensa, donde fue consultado sobre su retorno a Universitario. "Estoy contento de volver a la 'U'“, empezó diciendo para la cámara de Raúl Chávez.
Además, señaló que la victoria ante Atlético Grau fue una buena preparación para la segunda parte del año. “Fue un buen partido ante Atlético Grau, que nos sirve como preparación para el inicio del Clausura, preparándome de la mejor manera para poder tener minutos. Tomo este momento con mucha responsabilidad”, sentenció.
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