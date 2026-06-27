Universitario venció 1-0 a histórico rival y generó algarabía en toda la hinchada crema

Universitario de Deportes atraviesa una minipretemporada al mando del DT Héctor Cúper, con el objetivo de encontrar una idea de juego que le permita aumentar sus opciones de pelear el título del Torneo Clausura 2026 y así tener opción al tetracampeonato. En ese contexto, los hinchas se emocionaron tras la reciente victoria del equipo.

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Universitario venció 1-0 a histórico rival y generó algarabía en toda su hinchada

Como parte de sus preparativos para afrontar la segunda parte del campeonato, la escuadra crema disputó un partido amistoso ante el primer equipo de Atlético Grau. Este encuentro se jugó en las inmediaciones de Campo Mar y terminó con victoria para los merengues.

La ‘U’ mostró un gran rendimiento en el campo y contó con la presencia de todos sus fichajes: Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Jordan Guivin. Precisamente, este último demostró que tiene grandes cualidades para aportar al equipo y fue el encargado de anotar el gol del triunfo.

Universitario venció 1-0 a Atlético Grau en partido amistoso

En la jugada del gol, se vio una gran acción colectiva: el equipo distribuyó el balón por el mediocampo hasta que César Inga apareció por la banda izquierda para meter un centro certero al corazón del área. Fue allí cuando Guivin conectó el balón con un certero cabezazo y marcó su primer gol.

De esta forma, Universitario suma su primer triunfo en los amistosos programados durante el parón por el Mundial 2026 y se ilusiona con mostrar una mejor versión en el Torneo Clausura.

Partidos amistosos de Universitario

El siguiente duelo amistoso de Universitario será el próximo sábado 4 de julio ante Sport Boys, encuentro que se jugará en Campo Mar. Luego de ese enfrentamiento, tendrá el esperado partido ante Millonarios de Colombia el próximo 11 de julio, que tendrá como atractivo el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña.