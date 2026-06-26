Edwin Cardona y el fuerte motivo por la cual no fichará por Universitario: "Diversos..."

Universitario de Deportes sigue firme en su búsqueda por conseguir jugadores que refuercen el plantel, y uno de los nombres que más fuerte sonó fue el del colombiano Edwin Cardona. Sin embargo, ahora se reveló el fuerte motivo por el cual no fichará por el club crema.

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Edwin Cardona y la rotunda razón por la cual no fichará por Universitario de Deportes

El periodista Gustavo Peralta, a través del colombiano Pipe Sierra, informó en su programa 'Colectivo World' que Cardona tiene muchas ganas de fichar por Universitario y que la única diferencia sería el tiempo del fichaje.

Edwin Cardona no fichará por Universitario por el perfil

No obstante, también indicaron que diversas personas ligadas al club crema aseguran que el volante, que actualmente juega en Atlético Nacional, no llegará al equipo merengue debido a que la directiva no desea ese perfil.

“El colega y amigo Pipe Sierra cuenta en Colectivo World detalles del contacto de la U con Edwin Cardona. Incluso señala que el volante tiene muchas ganas de ponerse la crema y que la diferencia es el tiempo de contrato”, empezó diciendo.

"Sin embargo, voces fuertes de Universitario indican que finalmente la operación no se terminará dando por diversos factores, principalmente por el perfil. Veamos en qué acaba todo", concluyó.

Edwin Cardona y su acercamiento a Universitario de Deportes

Según contó Gustavo Peralta, Universitario de Deportes hizo una oferta formal a Atlético Nacional de Colombia para hacerse de los servicios de Edwin Cardona. Sin embargo, ahora se reveló que estas negociaciones no prosperarán debido a que, para los directivos, el volante no cumple con el perfil de jugador.