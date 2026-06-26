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Continuidad de José Carabalí en Universitario se define este fin de semana: "Hay algunas..."
Universitario puede desprenderse de uno de sus principales futbolistas extranjeros, como lo es José Carabalí, previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.
Uno de los futbolistas extranjeros más habilidosos que tiene actualmente Universitario de Deportes es José Carabalí, quien llegó la temporada pasada y obtuvo el tricampeonato de la Liga 1 para los merengues. Sin embargo, ahora los hinchas se encuentran sumamente preocupados porque el carrilero ecuatoriano puede dejar la institución deportiva. Todo se define este fin de semana.
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Según indicó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Pepas de la PM', vía Colectivo World en su canal de YouTube, existe la posibilidad de que el jugador foráneo termine marchándose del club. Ante ello, muchos se preguntan si recibió una mejor oferta económica o si le propusieron ir a un campeonato más competitivo que el peruano. Lamentablemente para los aficionados, se trata de un tema más delicado.
“Hay algunas cosas sobre José Carabalí que se van a definir este fin de semana. Es un tema personal, pero no voy a decir nada más. No es una oferta”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, dejó claro que no hay interés de otro club ni será transferido, aunque tampoco quiso entrar en más detalles y únicamente le pidió a la hinchada de Universitario de Deportes que espere unos días para conocer el destino del ecuatoriano.
José Carabalí ha destacado en Universitario.
Números de José Carabalí este 2026
Esta temporada, entre partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores, José Carabalí disputó un total de 21 partidos con la camiseta de la 'U', convirtió un gol y brindó cuatro asistencias. Fue pieza fundamental en el plantel merengue y estaba en los planes de Héctor Cúper para luchar por el tetracampeonato del fútbol peruano.
Trayectoria de José Carabalí
CD Everest
Club Unibolívar
Santo Domingo
Universidad Católica
Orense SC
Always Ready
Nagoya Grampus
Universitario
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