Universitario quiere dar el golpe fichando a volante que fue pretendido por Alianza Lima: "Oferta"

Universitario de Deportes es consciente de que debe potenciar su plantel para pelear el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, la directiva se mueve en el mercado y analiza opciones en el extranjero. En ese sentido, se confirmó que presentó una oferta por un seleccionado colombiano que fue uno de los deseos de Alianza Lima, su clásico rival.

Universitario quiere dar el golpe fichando a volante que fue pretendido por Alianza Lima

La dirección deportiva de Universitario es consciente de que no puede volver a equivocarse con los fichajes para el segundo semestre del año y, según reveló el periodista Gustavo Peralta, están sondeando a un volante valorado en todo el continente. Se trata de Edwin Cardona.

De acuerdo con la información del hombre de prensa, la ‘U’ ya presentó una oferta formal para hacerse con el fichaje del colombiano y sumarlo a su plantel lo más pronto posible para pelear el título.

Universitario presentó oferta formal para fichar al colombiano Edwin Cardona

“Universitario de Deportes le hizo una oferta a Edwin Cardona que también tiene la opción de renovar con Atlético Nacional”, informó el citado comunicador en su cuenta de ‘X’, en conjunto con el periodista colombiano Pipe Sierra.

Al respecto, el periodista colombiano manifestó que Cardona está próximo a finalizar su vínculo contractual con Atlético Nacional y, aunque tiene la opción de renovar, también analiza la oferta presentada por la escuadra de Ate.

De esta manera, se vienen horas clave para Universitario. Ahora, todo está en manos de la decisión que pueda tomar Cardona. Por su parte, queda claro que los cremas quieren dar un golpe de autoridad para remediar su bajo rendimiento y forzar una definición por el título de la Liga 1 2026 con Alianza Lima.

Edwin Cardona fue seguido por Alianza Lima

El nombre de Edwin Cardona no es ajeno al fútbol peruano, ya que a inicios de la temporada 2025 se informó que era uno de los deseos de Alianza Lima en el mercado de pases. De hecho, los blanquiazules preguntaron por las condiciones, pero el interés no prosperó y la operación terminó cayéndose.

Edwin Cardona y su paso por la selección colombiana

Edwin Cardona es uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano y ha integrado en numerosas ocasiones la lista de la selección colombiana. Con los cafeteros jugó 45 partidos (entre Eliminatorias Conmebol y Copas América), marcó seis goles y brindó seis asistencias. También fue llamado al Mundial 2018, pero no logró debutar.