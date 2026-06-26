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¿Ficha por la 'U'? Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Monumental: "Feliz de regresar"

¡Sorpresivo! Raúl Ruidíaz emocionó a los hinchas de Universitario con un mensaje tras confirmar que volverá al Estadio Monumental.

Angel Curo
¿Ficha por la 'U'? Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Monumental
¿Ficha por la 'U'? Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Monumental | Composición: Líbero
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Una de las principales historias de este mercado de fichajes ha tenido como protagonista a Raúl Ruidíaz y la posibilidad de un regreso a Universitario de Deportes para reforzar el ataque crema en el Torneo Clausura. A pocos días de que se abra la ventana de transferencias, el delantero se manifestó después de confirmarse que volverá a disputar un partido en el Estadio Monumental.

Universitario recibirá a Atlético Grau en el Estadio Monumental.

PUEDES VER: Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY por la Copa de la Liga: a qué hora juegan, canal y alineaciones

Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Estadio Monumental

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el jugador fue interceptado por las cámaras de Jax Latin Media, donde le consultaron por su sentir al volver al Estadio Monumental, aunque esta vez para enfrentar a Universitario por la Copa de la Liga.

Al respecto, Raúl Ruidíaz no dudó en señalar que será un encuentro sumamente atractivo y que se encuentra muy entusiasmado por volver al recinto de Ate. En esa línea, indicó que actualmente está enfocado al máximo en brillar con Atlético Grau.

Raúl Ruidíaz, Universitario de Deportes, Atlético Grau

Raúl Ruidíaz volverá a jugar en el Monumental en el Universitario vs Atlético Grau

"Va a ser un lindo partido. Me siento bien y feliz de poder regresar al Monumental, nos hemos preparado muy bien y todo depende de nosotros. No ando pendiente de nada, no consumo redes, me enfoco en mi familia y en mi trabajo. Estoy 100 % enfocado en Atlético Grau", mencionó el futbolista nacional.

Raúl Ruidíaz negó conversaciones con Universitario

Pese a los altos rumores de las últimas semanas, Raúl Ruidíaz señaló que no sostuvo conversaciones con Universitario para concretar su regreso, aunque sí le llegaron noticias de la prensa sobre su posible fichaje. Además, recalcó que tiene contrato con Atlético Grau, donde se encuentra muy feliz.

"No hablé con nadie de la 'U', me rebotaron noticias pero hasta ahí. Yo tengo contrato con Atlético Grau, estoy muy feliz en la ciudad y mi familia también. Solo estoy pensando en el club", acotó.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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