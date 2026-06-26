¿Ficha por la 'U'? Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Monumental: "Feliz de regresar"

Una de las principales historias de este mercado de fichajes ha tenido como protagonista a Raúl Ruidíaz y la posibilidad de un regreso a Universitario de Deportes para reforzar el ataque crema en el Torneo Clausura. A pocos días de que se abra la ventana de transferencias, el delantero se manifestó después de confirmarse que volverá a disputar un partido en el Estadio Monumental.

Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Estadio Monumental

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el jugador fue interceptado por las cámaras de Jax Latin Media, donde le consultaron por su sentir al volver al Estadio Monumental, aunque esta vez para enfrentar a Universitario por la Copa de la Liga.

Al respecto, Raúl Ruidíaz no dudó en señalar que será un encuentro sumamente atractivo y que se encuentra muy entusiasmado por volver al recinto de Ate. En esa línea, indicó que actualmente está enfocado al máximo en brillar con Atlético Grau.

Raúl Ruidíaz volverá a jugar en el Monumental en el Universitario vs Atlético Grau

"Va a ser un lindo partido. Me siento bien y feliz de poder regresar al Monumental, nos hemos preparado muy bien y todo depende de nosotros. No ando pendiente de nada, no consumo redes, me enfoco en mi familia y en mi trabajo. Estoy 100 % enfocado en Atlético Grau", mencionó el futbolista nacional.

Raúl Ruidíaz negó conversaciones con Universitario

Pese a los altos rumores de las últimas semanas, Raúl Ruidíaz señaló que no sostuvo conversaciones con Universitario para concretar su regreso, aunque sí le llegaron noticias de la prensa sobre su posible fichaje. Además, recalcó que tiene contrato con Atlético Grau, donde se encuentra muy feliz.

"No hablé con nadie de la 'U', me rebotaron noticias pero hasta ahí. Yo tengo contrato con Atlético Grau, estoy muy feliz en la ciudad y mi familia también. Solo estoy pensando en el club", acotó.