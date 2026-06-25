¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau y dónde ver partido por la Copa de la Liga?

Universitario se enfrenta a Atlético Grau en partido correspondiente a la fecha tres de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este duelo se disputará en el Estadio Monumental U Marathon y promete mucha emoción de principio a fin, porque ambos equipos tienen aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau?

El compromiso entre Universitario y Atlético Grau por la tercera jornada de la Copa de la Liga se llevará a cabo este viernes 26 de junio. Este vibrante cotejo de la fase de grupos tendrá lugar sobre el césped del Estadio Monumental de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 4.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 1.00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau?

El partidazo que protagonizan Universitario y Atlético Grau será transmitido en exclusiva por Bicolor+, vía YouTube y completamente gratis.

Universitario vs Atlético Grau: previa del partido

El Estadio Monumental abre sus puertas para un compromiso clave en la Copa de la Liga. Universitario de Deportes recibe al siempre complicado Atlético Grau con la misión de hacerse fuerte en casa y sumar en la tabla de este torneo intermedio. Recordemos que en su primer cotejo, el vigente tricampeón peruano cayó 2-0 ante El Pirata.

Fiel a lo planificado para este certamen, la U saltará a la cancha con su plantel de reserva. El club mantiene la firme postura de utilizar este campeonato como una vitrina para que los futbolistas más jóvenes sumen minutos en la máxima categoría y muestren sus condiciones. Además, solo una victoria les permitirá a los cremas seguir en competencia y otro resultado marcará su eliminación.

Universitario cayó ante El Pirata por Copa de la Liga

Por su parte, Patrimonio de Piura llega a la capital con la consigna de imponer la experiencia de su plantel principal. El conjunto albo sabe que la juventud del rival puede jugar a su favor si logra manejar los tiempos del partido y presionar la salida desde el mediocampo. El cuadro del norte buscará plantarse con inteligencia sobre el césped limeño para golpear en los momentos justos y consolidar su camino en la competencia.