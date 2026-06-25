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Alineaciones Universitario vs Atlético Grau: El novedoso once del club crema en la Copa de la Liga

Conoce las posibles alineaciones de Universitario de Deportes vs. Atlético Grau por la tercera fecha del grupo D de la Copa de la Liga 2026.

Luis Blancas
Alineaciones de Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga
Alineaciones de Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se enfrentará a Atlético Grau el viernes 26 de junio por la tercera fecha del grupo D de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que tendrá lugar en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Lima. A continuación, te presentamos las posibles alineaciones que utilizarán los entrenadores de ambos equipos para este partido.

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Alineación de Universitario de Deportes vs. Atlético Grau

Edison Gutiérrez, Adriano Tello, Sebastián Flores, Joaquín Verde, Snayder Díaz, Diogo Vásquez, Adrián Cáceres, Fabian Cabanillas, Christopher Loayza, Rodrigo Dioses y Gonzalo Álvarez.

Universitario de Deportes presentará un once novedoso para enfrentar a Atlético Grau en la Copa de la Liga

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Alineación de Atlético Grau vs. Universitario de Deportes

Aaron Fuentes, Elsar Rodas, Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, José Ataupillco, Fredy Oncoy, Adrián de la Cruz, Gabriel Alfaro, Paulo de la Cruz, Henri Espinoza y Yamir Ruidíaz.

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¿A qué hora juega Atlético Grau vs. Universitario de Deportes por la Copa de la Liga?

El partido entre Atlético Grau y Universitario de Deportes se disputará el viernes 26 de junio del 2026 desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate, Lima. A continuación, te contamos el horario en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético Grau vs. Universitario de Deportes por la Copa Caliente?

La transmisión del duelo entre Atlético Grau y Universitario de Deportes, válido por la Copa de la Liga 2026, también denominada Copa Caliente, podrá seguirse a través de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Líbero.pe.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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