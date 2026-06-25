- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Alineaciones Universitario vs Atlético Grau: El novedoso once del club crema en la Copa de la Liga
Conoce las posibles alineaciones de Universitario de Deportes vs. Atlético Grau por la tercera fecha del grupo D de la Copa de la Liga 2026.
Universitario de Deportes se enfrentará a Atlético Grau el viernes 26 de junio por la tercera fecha del grupo D de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que tendrá lugar en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Lima. A continuación, te presentamos las posibles alineaciones que utilizarán los entrenadores de ambos equipos para este partido.
PUEDES VER: Defensa de Universitario deja el club para firmar con César Vallejo por todo el 2026: "Es poeta"
Alineación de Universitario de Deportes vs. Atlético Grau
Edison Gutiérrez, Adriano Tello, Sebastián Flores, Joaquín Verde, Snayder Díaz, Diogo Vásquez, Adrián Cáceres, Fabian Cabanillas, Christopher Loayza, Rodrigo Dioses y Gonzalo Álvarez.
Universitario de Deportes presentará un once novedoso para enfrentar a Atlético Grau en la Copa de la Liga
Alineación de Atlético Grau vs. Universitario de Deportes
Aaron Fuentes, Elsar Rodas, Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, José Ataupillco, Fredy Oncoy, Adrián de la Cruz, Gabriel Alfaro, Paulo de la Cruz, Henri Espinoza y Yamir Ruidíaz.
Atlético Grau espera conseguir una victoria ante Universitario para clasificar en la Copa de la Liga 2026
¿A qué hora juega Atlético Grau vs. Universitario de Deportes por la Copa de la Liga?
El partido entre Atlético Grau y Universitario de Deportes se disputará el viernes 26 de junio del 2026 desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate, Lima. A continuación, te contamos el horario en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
- Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Atlético Grau vs. Universitario de Deportes por la Copa Caliente?
La transmisión del duelo entre Atlético Grau y Universitario de Deportes, válido por la Copa de la Liga 2026, también denominada Copa Caliente, podrá seguirse a través de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Líbero.pe.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00