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Raúl Ruidíaz fue contundente sobre un posible retorno a Universitario: "Nada que ver..."

Raúl Ruidíaz es muy querido por la hinchada de Universitario, ya que lo quieren para el Clausura de la Liga 1 2026. El delantero dejó un comentario firme.

Francisco Esteves
Raúl Ruidíaz fue contundente sobre un posible retorno a Universitario.
Raúl Ruidíaz fue contundente sobre un posible retorno a Universitario. | Foto: Composición Líbero.
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En el presente mercado de fichajes, previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, todos los clubes se vienen reforzando para cumplir sus respectivos objetivos. Uno de ellos es Universitario de Deportes, cuyos hinchas vienen pidiendo a gritos la contratación de Raúl Ruidíaz. Ahora, el delantero se pronunció.

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Como se sabe, la 'U' fichó recientemente a Gianluca Lapadula como su artillero estrella, pero la afición sigue deseando el regreso de 'La Pulga'. No obstante, todo indica que el hombre de Atlético Grau permanecerá en el norte, al menos hasta que acabe esta temporada.

Pueden pasar muchas cosas más adelante (tras ser consultado sobre su posible retorno a Universitario) Alguna vez me ... por algo que no tenía nada que ver, ando perdido con lo que dicen o especulan”, indicó Raúl Ruidíaz en diálogo con el periodista Raúl Chávez.

De esta forma, dejó abierta la posibilidad de retornar a Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, aunque también dio a entender que su regreso podría darse en 2027.

Trayectoria de Raúl Ruidíaz

  • Universitario
  • U de Chile
  • Coritiba
  • FBC Melgar
  • Monarcas Morelia
  • Seattle
  • Atlético Grau
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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