Alianza Lima quiere el título y concretó una nueva incorporación para el Clausura: "Argentino..."

Alianza Lima tiene la obligación de conquistar el título de la Liga 1 2026 y, con ese objetivo en mente, la dirección deportiva no se relaja en el mercado de pases. Pese a los rumores de que no iba a reforzarse, se confirmó que el club ha concretado la incorporación de una figura argentina para el Torneo Clausura.

Alianza Lima concretó una nueva incorporación para el Torneo Clausura

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela sorprendió al revelar que Alianza Lima acaba de concretar la llegada de un importante elemento a su equipo. Sin embargo, señaló que no se trata de un jugador de campo, sino de Mauro Javier Potenzoni, quien se sumará al comando técnico de Pablo Guede.

El exfutbolista argentino llegará al país con el objetivo de aportar su cuota de experiencia en busca de conquistar la Liga 1 2026. Además, el hombre de prensa señaló que su labor se desarrollará desde las gradas, donde evaluará detalles que normalmente no se ven dentro del campo.

Pablo Guede sumará un nuevo elemento a su comando técnico

"Alianza Lima sí se va a reforzar. En las próximas horas va a llegar a Alianza Lima un argentino, jugó de defensa. Fue futbolista y va a venir a reforzar al cuerpo técnico de Pablo Guede. El comando técnico se refuerza para el Clausura y es Mauro Javier Potenzoni. Fue defensa e inclusive jugó en el Mallorca y fue dirigido por Héctor Cúper. Su rol será muy importante", señaló el citado comunicador.

Por el momento, esta sería la única incorporación que realice Alianza Lima de cara al segundo semestre del año, aunque no se descarta que más adelante pueda surgir una oportunidad para los blanquiazules.

Alianza Lima se ‘reforzó’ con tres jugadores para el Torneo Clausura

Pese a que no se trata de fichajes como tal, la escuadra blanquiazul sumó a tres futbolistas en sus entrenamientos: Cristian Neira, quien volvió al club tras su préstamo, y Braidy Paz y Adriano Neciosup, promovidos desde las menores, según reveló Gerson Cuba. Los tres ya están bajo las órdenes de Pablo Guede y pueden ser considerados más adelante.