¿Último fichaje? Alianza Lima hace anuncio que enloquece a su hinchada para el Torneo Clausura

Dentro de poco comenzará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el que Alianza Lima buscará ser campeón del fútbol peruano sin necesidad de disputar una final nacional. En ese sentido, en pleno mercado de fichajes, el cuadro blanquiazul sorprendió al anunciar una noticia que emocionó a sus hinchas en todo el mundo. ¿Un fichaje estrella?

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Como se sabe, Universitario de Deportes se ha reforzado con Jordan Guivin, Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz, nombres que prometen destacar en la segunda parte del año. Por ello, en tienda íntima los aficionados lucen preocupados al no ver una sola incorporación cuando falta poco para que se reanude la primera división. Esta incertidumbre aumenta, ya que la reciente publicación de la institución deportiva no tiene nada que ver con un nuevo futbolista.

Resulta que, como verás a continuación, Alianza Lima comunicó a sus hinchas que están disponibles los nuevos emojis relacionados con el club. Por ejemplo, el escudo del equipo, la bandera oficial y el Estadio Alejandro Villanueva, entre otras novedades que sus seguidores podrán utilizar cuando conversen por WhatsApp con sus conocidos, amistades o familiares.

Alianza Lima y sus emojis.

Según indicó la institución de Matute, para descargarlos únicamente debes ingresar y formar parte de su canal oficial de WhatsApp. El enlace se encuentra en la misma publicación en la que anunciaron estos emoticones aptos para todo público. Si bien es una noticia que alegrará a muchos, lo cierto es que los aficionados siguen pidiendo refuerzos para salir campeones del Torneo Clausura 2026 y, por ende, de la Liga 1 esta temporada.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura dentro de casi un mes. Su primer duelo será ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 19.00 horas (7.00 p. m.) de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.