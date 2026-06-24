Universitario hace oficial el fichaje de Adrián Quiroz para el Torneo Clausura 2026: "Vuelvo a casa"

Universitario de Deportes confirmó oficialmente que Adrián Quiroz se une al equipo como refuerzo para conquistar el Torneo Clausura y pelear por el tetracampeonato de la Liga 1. El volante nacional regresa tras mostrar un gran nivel en Los Chankas y ya luce la camiseta crema para alegría de los hinchas.

Universitario anunció el fichaje de Adrián Quiroz para el Torneo Clausura

Después de varias semanas de intensas negociaciones, finalmente Universitario concretó el regreso de su canterano Adrián Quiroz, quien será el encargado de ocupar el lugar de Martín Pérez Guedes. El volante nacional llega en calidad de compra procedente de Los Chankas, donde fue una de las revelaciones.

En el video de presentación, el club destacó que se trata de un canterano y dejó ver al jugador con la mica crema. Asimismo, el también seleccionado peruano emocionó a los hinchas al recordar sus inicios. “Mi historia empezó aquí, hoy vuelvo a casa. ¡Y dale ‘U’!”, fue el mensaje que dejó el jugador durante su presentación.

En esa línea, el club publicó un comunicado en su sitio web, donde recordó el paso de Adrián Quiroz por sus divisiones menores. “El mediocampista nacional regresa a la institución donde inició su vínculo con el fútbol desde muy pequeño. Su primera experiencia vistiendo los colores cremas fue a los 8 años, y posteriormente retornó a las divisiones menores del club a los 15, completando un proceso de formación que hoy lo encuentra de vuelta en el plantel profesional”, indicaron.

Del mismo modo, destacaron que con el paso de los años adquirió una gran experiencia, la misma que esperan que sea de utilidad para pelear el título. “Ahora, con mayor madurez y recorrido profesional, Adrián vuelve a Universitario de Deportes para aportar su experiencia al plantel y defender nuevamente la camiseta crema”, sentenciaron en su pronunciamiento.

¿Hasta cuándo firmará contrato Adrián Quiroz con Universitario?

De acuerdo a lo indicado por el periodista Gustavo Peralta, el volante nacional firmó un vínculo por dos años y medio, es decir hasta finales de la temporada 2028. Asimismo, señaló que Quiroz ya se encuentra en Campo Mar para ponerse a las órdenes de Héctor Cúper.