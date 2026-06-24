Cantoro habló sin filtros por comunicado de Universitario sobre José Rivera: "Ese mal..."

Universitario de Deportes disipó todos los rumores sobre una posible salida de José Rivera. En un comunicado, el club confirmó que el delantero permanecerá en el equipo en medio de la ola de críticas que ha recibido. En ese contexto, el exdelantero Mauro Cantoro no se guardó nada al opinar sobre la continuidad del ‘Tunche’.

Mauro Cantoro habló sin filtros por comunicado de Universitario sobre José Rivera

En las últimas semanas se venía rumoreando que José Rivera no estaba cómodo en Universitario y estaba evaluando opciones para continuar su carrera. No obstante, el club confirmó que se mantendrá en el plantel hasta el final de la temporada. Precisamente, Mauro Cantoro expresó su sentir sobre el comunicado de la institución.

Durante el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube 'Denganche', el ‘Toro’ felicitó la decisión de la ‘U’ de comunicar la permanencia del atacante nacional, ya que deja el tema sentenciado de una vez por todas y deja atrás la lamentable escena en la que José Rivera pateó la camiseta.

Video: Denganche

"Me parece bien que la 'U' haya emitido el comunicado sobre el 'Tunche'. Le deja claro a la gente que la situación con el jugador ya está zanjada. Ese mal episodio quedó atrás y ahora se vienen retos importantes para la ‘U’. Esperemos que vuelva esa comunión que tenía con el hincha", señaló el retirado jugador.

Por otro lado, Cantoro expresó su deseo de que la hinchada de Universitario pueda volver a simpatizar con José Rivera, para recuperar la buena relación que tenían antes de lo sucedido.

Universitario confirmó las disculpas de José Rivera

“Como ya lo señaló la administración en su momento, lo ocurrido en la fecha 15 del torneo Apertura, fue abordado internamente y quedó superado. El jugador sostuvo conversaciones con el plantel, el cuerpo técnico y el club, ratificando su compromiso con los objetivos institucionales y con el trabajo del equipo”, indicaron en su pronunciamiento.