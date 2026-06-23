Carlos Galván, ex Universitario, dio fuerte comentario sobre llegada de Lapadula: "Ni loco llega a..."

Universitario de Deportes anunció de manera oficial el fichaje de Gianluca Lapadula para afrontar el Torneo Clausura 2026. El delantero ítalo-peruano llega con altas expectativas para desempeñarse de la mejor manera en la Liga 1 del fútbol peruano. Sin embargo, hay quienes no están del todo convencidos con la incorporación del atacante, como el excapitán del elenco crema Carlos Galván.

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Carlos Galván dio fuerte comentario sobre Gianluca Lapadula

Durante el programa 'Juego Cruzado', Carlos Galván fue consultado por los panelistas sobre la cantidad de goles que puede marcar Gianluca Lapadula a lo largo del Torneo Clausura 2026. Algunos consideran que puede llegar a 10 anotaciones, pero el 'Negro' respondió con firmeza, fiel a su estilo.

Para el exreferente de la 'U', el delantero no tiene la posibilidad de superar los cinco goles, debido al presente que vivió en el fútbol italiano durante los últimos años. Espera que logre un gran rendimiento, pero considera que su actualidad no es lo suficientemente convincente como para destacar con anotaciones en lo que resta del 2026.

"Ni loco llega a 10. Hará unos 5 goles. En los últimos 3 años hizo 10 goles", manifestó Carlos Galván en el programa 'Juego Cruzado'.

Carlos Galván se refirió a la cantidad de goles que Gianluca Lapadula puede marcar con Universitario.

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario

Desde el lunes 22 de junio, Gianluca Lapadula ya trabaja a la par de sus compañeros en Campo Mar bajo la dirección de Héctor Cúper. Universitario de Deportes se alista para el estreno del Torneo Clausura 2026, certamen que necesita ganar a como dé lugar para seguir en la lucha por el tetracampeonato.