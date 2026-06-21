El posible once de Héctor Cúper en Universitario con la llegada de Gianluca Lapadula

Universitario de Deportes anunció oficialmente a Gianluca Lapadula como su flamante refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, a continuación te contamos cuál es el posible once inicial de Héctor Cúper con la llegada del delantero ítalo-peruano.

El popular 'Bambino' dio el batacazo tras decidir continuar con su carrera deportiva en el Perú, siendo esta la primera vez que jugará en nuestro continente a nivel de clubes. Hasta hace poco se encontraba en el Spezia de Italia, pero por temas de rendimiento tuvo que dar un paso al costado.

De esta forma, ahora Gianluca Lapadula se perfila para ser el delantero titular en Universitario de Deportes por encima de Álex Valera. Por ello, hemos analizado cuál puede ser el once inicial de Héctor Cúper tras su llegada, y tomando en cuenta también la incorporación de Jordan Guivin.

Gianluca Lapadula jugará en Universitario.

Posible once de Universitario con Gianluca Lapadula

Así formaría la ‘U’ para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Diego Romero; Anderson Santamaría, Caín Fara, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Jordan Guivin, Jairo Concha, Andy Polo y José Carabalí; Edison Flores y Gianluca Lapadula.

Vale precisar que este once inicial podría cambiar en caso de que Héctor Cúper decida jugar con Valera y Lapadula arriba, con doble '9'. En esta situación, Edison Flores sería el sacrificado para ir al banco de suplentes.