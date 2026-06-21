- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- España vs Arabia Saudita
- Uruguay vs Cabo Verde
- Cristal vs Estudiantil CNI
- Bélgica vs Irán
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
Universitario dio el batacazo y anunció oficialmente el fichaje de Gianluca Lapadula: "Bienvenido"
Universitario desató la emoción en toda su hinchada luego de hacer oficial el fichaje de Gianluca Lapadula para buscar el título en el Torneo Clausura 2026.
¡El fichaje del año! Universitario de Deportes acaba de emocionar a todos sus hinchas. Los merengues necesitaban refuerzos para afrontar el Torneo Clausura y acaban de dar un golpe de autoridad al anunciar la llegada de Gianluca Lapadula. El Bambino se lució con la camiseta crema y se une al plantel para buscar el tetracampeonato.
PUEDES VER: Mundialista con Colombia se rindió en elogios ante posible fichaje de Universitario: "Un líder"
Universitario anunció oficialmente el fichaje de Gianluca Lapadula
En los últimos días, se había confirmado que la dirección deportiva de Universitario había alcanzado un acuerdo con Gianluca Lapadula, por lo que el jugador llegó a suelo peruano el pasado 19 de junio. Tras varios días de espera, el club finalmente anunció su contratación en sus medios oficiales.
En un video que hacía alusión a su nacionalidad italiana, el club presentó un impactante video de Gianluca Lapadula con la camiseta crema con el mensaje: "Que empiece la función!". Asimismo, sobre el final le dieron la bienvenida al atacante y dejaron en claro la magnitud del reto que deberá afrontar.
Universitario presentó a Gianluca Lapadula
"Bienvenido, Gianluca Lapadula al club más grande del Perú", fue el mensaje que dejaron sobre el final del video. Un anuncio que desató la algarabía entre los hinchas.
El delantero de la selección peruana tendrá la misión de aportar su liderazgo, experiencia, pero sobre todo su cuota de gol para que la ‘U’ pueda acercarse a su gran objetivo de forzar una definición por el título de la Liga 1.
De esta manera, se deberá sumar a los entrenamientos del plantel y ponerse al mando del DT Héctor Cúper. Cabe señalar que esta será su primera experiencia en el fútbol peruano.
Gianluca Lapadula lució la camiseta de Universitario en la firma de su contrato
¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?
De acuerdo a lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, el atacante ítalo-peruano firmó un contrato válido por un año y medio con la escuadra crema. Es decir, su permanencia se extenderá hasta finales de la temporada 2027.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00