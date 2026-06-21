Universitario dio el batacazo y anunció oficialmente el fichaje de Gianluca Lapadula: "Bienvenido"

¡El fichaje del año! Universitario de Deportes acaba de emocionar a todos sus hinchas. Los merengues necesitaban refuerzos para afrontar el Torneo Clausura y acaban de dar un golpe de autoridad al anunciar la llegada de Gianluca Lapadula. El Bambino se lució con la camiseta crema y se une al plantel para buscar el tetracampeonato.

Universitario anunció oficialmente el fichaje de Gianluca Lapadula

En los últimos días, se había confirmado que la dirección deportiva de Universitario había alcanzado un acuerdo con Gianluca Lapadula, por lo que el jugador llegó a suelo peruano el pasado 19 de junio. Tras varios días de espera, el club finalmente anunció su contratación en sus medios oficiales.

En un video que hacía alusión a su nacionalidad italiana, el club presentó un impactante video de Gianluca Lapadula con la camiseta crema con el mensaje: "Que empiece la función!". Asimismo, sobre el final le dieron la bienvenida al atacante y dejaron en claro la magnitud del reto que deberá afrontar.

Universitario presentó a Gianluca Lapadula

"Bienvenido, Gianluca Lapadula al club más grande del Perú", fue el mensaje que dejaron sobre el final del video. Un anuncio que desató la algarabía entre los hinchas.

El delantero de la selección peruana tendrá la misión de aportar su liderazgo, experiencia, pero sobre todo su cuota de gol para que la ‘U’ pueda acercarse a su gran objetivo de forzar una definición por el título de la Liga 1.

De esta manera, se deberá sumar a los entrenamientos del plantel y ponerse al mando del DT Héctor Cúper. Cabe señalar que esta será su primera experiencia en el fútbol peruano.

Gianluca Lapadula lució la camiseta de Universitario en la firma de su contrato

¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?

De acuerdo a lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, el atacante ítalo-peruano firmó un contrato válido por un año y medio con la escuadra crema. Es decir, su permanencia se extenderá hasta finales de la temporada 2027.