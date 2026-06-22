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¿Alex Valera se va de Universitario? Subcampeón de Copa Libertadores presentó oferta por delantero
¡Sorpresa en el mercado de pases! Universitario de Deportes recibió oferta formal de club subcampeón de Copa Libertadores y puede decir adiós al plantel merengue.
Universitario de Deportes es uno de los clubes que ha causado asombro en el mercado de pases tras la reciente incorporación de Gianluca Lapadula. No obstante, no solo impacta por las incorporaciones de cara al Torneo Clausura 2026, sino que ahora también podrían presentarse salidas, como la de Alex Valera, quien ha despertado el interés de un club con el cartel de subcampeón de la Copa Libertadores.
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Club subcampeón de Copa Libertadores quiere fichar a Alex Valera
Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola, todo apunta a que América de Cali presentó una oferta formal a Universitario de Deportes por el pase de Alex Valera. Dada la experiencia que tuvo con un atacante peruano como Luis Ramos, ahora tiene la mira puesta en el popular 'Valegol' para reforzar su primer equipo una vez que se reanude el certamen colombiano.
Este hecho lleva a que la dirección deportiva de Universitario evalúe seriamente la posibilidad de dejar ir a uno de sus atacantes del primer equipo. Con la llegada de Lapadula, Héctor Cúper tiene a dos atacantes de nivel para afrontar la Liga 1, pero la oferta de los 'Diablos Rojos' por el artillero peruano podría darle un giro inesperado a la planificación del plantel.
"Oferta formal de América de Cali a Universitario por Alex Valera. Se complicó llegada de Matheus Uribe. El volante, tras arreglar hasta el salario que ganaría en la U, adujo problemas familiares y se enfrió la opción.", informó el mencionado periodista.
Alex Valera aún tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026. Foto: GLR.
De momento, no hay mayores detalles sobre una decisión de Universitario respecto a soltar a Alex Valera a estas alturas de la temporada. El delantero seguirá entrenando con el primer equipo en Campo Mar, adaptándose al nuevo estilo que plantee Cúper en busca del título del segundo certamen de la Liga 1.
¿Cuál es el valor de mercado de Alex Valera?
Según el portal Transfermarkt, Alex Valera tiene un valor de mercado de 1 millón de euros a sus 30 años. Es la mejor versión del delantero peruano en lo que va de su carrera profesional, por lo que América de Cali tiene la intención de incorporarlo a su plantel.
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