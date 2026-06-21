0
EN VIVO
Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga

Universitario perdió 16-1 ante fuerte rival y desató la preocupación de la hinchada crema

Universitario de Deportes perdió 16-1 ante mítico club en un importante campeonato del fútbol peruano y generó la preocupación en la hinchada merengue.

Luis Blancas
Universitario de Deportes perdió 16-1 ante histórico rival y generó la preocupación de los hinchas cremas
Universitario de Deportes perdió 16-1 ante histórico rival y generó la preocupación de los hinchas cremas | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes quiere empezar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con una victoria y consolidar un equipo para consolidarse como campeón nacional a fin de temporada. Asimismo, el conjunto merengue no solo disputa ese campeonato, ya que una de sus divisiones juega la Copa Oro, certamen en el que su Sub-14 perdió 16-1 ante un fuerte rival, resultado que provocó el malestar de la hinchada crema.

Exfutbolista de Universitario de Deportes se lució en el Mundial 2026

PUEDES VER: Exfigura de Universitario de Deportes se hizo presente en Mundial 2026: "Excelentes"

Universitario de Deportes perdió 16-1 ante histórico rival y generó la preocupación de los hinchas cremas

La Sub-14 de Universitario cayó por 16-1 ante Deportivo Garcilaso en la fecha doce de la Copa Oro 2026, disputada en el Estadio Municipal de Andahuaylillas, ubicado en Quispicanchi, Cusco.

La Sub-14 de Universitario perdió 16-1 ante Deportivo Garcilaso por la Copa Oro

La Sub-14 de Universitario perdió 16-1 ante Deportivo Garcilaso por la Copa Oro

Los goles del cuadro cusqueño fueron anotados por Herrera y Baca, quienes marcaron 4; Moncada y Zarata colaboraron con dos tantos cada uno; y Jeremi Quintanilla, Matos y Adriano marcaron un gol por jugador.

Los otros resultados del Universitario vs Deportivo Garcilaso en la Copa Oro 2026

Esta victoria de Deportivo Garcilaso se suma a los otros resultados a favor y en contra que consiguieron en sus otras divisiones menores ante Universitario de Deportes. Por la Sub-15, el conjunto del Cusco perdió 1-4 y por la Sub-13 goleó 7-2.

Estos resultados dejan en claro que el equipo cusqueño viene mejorando sus delegaciones inferiores al cuadro principal y, asimismo, deja una notoria desventaja en el elenco crema que, a pesar de tener mejor infraestructura que otros clubes, no ha logrado destacar por encima de otros.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Estudiantil CNI EN VIVO HOY: hora del partido, en qué canal y pronóstico

  2. Se confirmó primer refuerzo de Alianza Lima para el Clausura: "El lunes está citado..."

  3. Sporting Cristal goleó 8-1 a histórico rival y desató la algarabía en toda su hinchada

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano