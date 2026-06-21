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Universitario perdió 16-1 ante fuerte rival y desató la preocupación de la hinchada crema
Universitario de Deportes perdió 16-1 ante mítico club en un importante campeonato del fútbol peruano y generó la preocupación en la hinchada merengue.
Universitario de Deportes quiere empezar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con una victoria y consolidar un equipo para consolidarse como campeón nacional a fin de temporada. Asimismo, el conjunto merengue no solo disputa ese campeonato, ya que una de sus divisiones juega la Copa Oro, certamen en el que su Sub-14 perdió 16-1 ante un fuerte rival, resultado que provocó el malestar de la hinchada crema.
Universitario de Deportes perdió 16-1 ante histórico rival y generó la preocupación de los hinchas cremas
La Sub-14 de Universitario cayó por 16-1 ante Deportivo Garcilaso en la fecha doce de la Copa Oro 2026, disputada en el Estadio Municipal de Andahuaylillas, ubicado en Quispicanchi, Cusco.
La Sub-14 de Universitario perdió 16-1 ante Deportivo Garcilaso por la Copa Oro
Los goles del cuadro cusqueño fueron anotados por Herrera y Baca, quienes marcaron 4; Moncada y Zarata colaboraron con dos tantos cada uno; y Jeremi Quintanilla, Matos y Adriano marcaron un gol por jugador.
Los otros resultados del Universitario vs Deportivo Garcilaso en la Copa Oro 2026
Esta victoria de Deportivo Garcilaso se suma a los otros resultados a favor y en contra que consiguieron en sus otras divisiones menores ante Universitario de Deportes. Por la Sub-15, el conjunto del Cusco perdió 1-4 y por la Sub-13 goleó 7-2.
Estos resultados dejan en claro que el equipo cusqueño viene mejorando sus delegaciones inferiores al cuadro principal y, asimismo, deja una notoria desventaja en el elenco crema que, a pesar de tener mejor infraestructura que otros clubes, no ha logrado destacar por encima de otros.
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