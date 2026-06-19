Universitario avanza con fichaje de ex América de México para el Clausura: "Todo arreglado"

Uno de los clubes que más se mueven en el mercado de pases es Universitario de Deportes. Los cremas analizan sus opciones en el mercado de pases donde tienen la obligación de concretar varios refuerzos para potenciar su plantel en el Torneo Clausura. En ese contexto, se conoció que están a solo detalles de concretar la firma de un ex América de México.

Universitario avanza con fichaje de ex América de México

Durante el programa 'Mano a mano', el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que la dirección deportiva de Universitario se encuentra a la espera de conocer la respuesta de Matheus Uribe para cerrar su fichaje, la cual debería darse en las próximas horas.

"Hoy por la tarde se tendría que resolver. Matheus Uribe deberá dar su respuesta, es cuestión de si o no. Él está de vacaciones con su familia en México, en la 'U' aguardan por la respuesta sea positiva o negativa", señaló el comunicador.

En esa línea, el hombre de prensa sorprendió al informar que la semana pasada un integrante de la 'U' viajó a Medellín para convencer a Matheus Uribe de fichar. Además, llegaron a un acuerdo económico, por lo que ya está todo arreglado y solo restaría la confirmación del volante colombiano.

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"Un integrante de la 'U' viajó la semana pasada a Medellín para contarle del proyecto y me dicen que hay acuerdo económico, las dos partes están contentas. Su salida de Atlético Nacional va a ser accesible si decide irse, porque en su contrato figura una cláusula donde le darían la facilidad para saltar a otro país", añadió.

"Hay un tema personal y familiar que es lo que ha hecho que frente la celeridad con la cual se estaba dando el trato. Ya está todo arreglado, solo falta la disposición final del jugador", sentenció.

Matheus Uribe y su paso por América de México

Matheus Uribe llegó a las filas del América a mediados de la temporada 2018, traspasado directamente desde Atlético Nacional. Desde su arribo se consolidó como un jugador importante y logró levantar tres títulos con el cuadro mexicano. De hecho, su gran nivel lo llevó a ser vendido al Porto de Portugal en 2019 por casi 10 millones de euros, según Transfermarkt.