Jairo Concha interesa a reconocido equipo campeón de Copa Sudamericana: "Gusta mucho"

Pese a que Universitario no ha tenido una buena primera parte del año, fue eliminado de la Copa Libertadores y quedó fuera de la pelea por el título del Apertura, algunos futbolistas han despertado el interés de varios clubes del exterior. Uno de ellos es Jairo Concha, quien desde hace meses suena en el extranjero y, últimamente, interesa a un importante club del continente que ha sabido ganar la Copa Sudamericana.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, el nombre del volante de 27 años ha sido vinculado con Independiente del Valle. “Jairo Concha interesa y gusta mucho en Independiente del Valle de Ecuador. Es uno de los nombres apuntados. Tiene contrato con la U”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Jairo Concha interesa a Independiente del Valle.

Recordemos que Jairo Concha tiene contrato hasta diciembre de este año con Universitario de Deportes, tras llegar en 2024 luego de su paso por Alianza Lima.

Con la camiseta del cuadro merengue, el mediocampista se coronó campeón ese mismo año y en 2025. Además, con la crema, Concha jugó un total de 101 partidos en estos dos años y medio entre todas las competiciones, en los cuales convirtió 12 goles y brindó 24 asistencias.

De momento, Jairo Concha se encuentra entrenando con la delegación crema y bajo las órdenes del entrenador Héctor Cúper, por lo que el interés de Independiente del Valle no ha pasado de ser un sondeo. En ese sentido, si el cuadro ecuatoriano desea contar con los servicios del mediocampista, deberá pagar para sacarlo de la ‘U’; de lo contrario, tendrá que esperar hasta fin de año, cuando finalice su contrato.