Matheus Uribe y lo que tiene que pasar para convertirse en refuerzo de Universitario

Se volvió a activar la posibilidad de que su llegada a Universitario pueda tener un camino más claro. Matheus Uribe es la principal carta para reforzar el mediocampo, aunque tienen claro que deberán hacer un gran esfuerzo económico para concretar el fichaje.

El colombiano tiene vínculo hasta fin de año con Atlético Nacional y, además, percibe uno de los salarios más altos de los verdolagas. Por ello, en la última comunicación hubo un buen acercamiento, pero sus pretensiones deberían bajar un poco para cerrar un acuerdo por dos años en Ate.

Héctor Cúper tiene como objetivo tener a un volante "6" con panorama de salida para Universitario.

Hasta el momento existe una buena posibilidad de concretar su fichaje, pero la directiva también tiene un plan B. Esteban Rolón, argentino que militó en Boca Juniors, es otra de las opciones que manejan. El volante tiene vínculo con Aldosivi, aunque existe la posibilidad de que se sume al proyecto.

Los próximos días serán claves para decidir si harán el esfuerzo para concretar su fichaje. A más tardar, el lunes, Universitario deberá tener a todos sus refuerzos para que trabajen y queden listos de cara al debut en el Torneo Clausura y pelear por el Tetra.