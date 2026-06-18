0
EN VIVO
Previa México vs Corea del Sur por el Mundial 2026

Matheus Uribe y lo que tiene que pasar para convertirse en refuerzo de Universitario

Matheus Uribe sigue siendo la principal opción para reforzar el plantel de Héctor Cúper. El colombiano tuvo una comunicación con la directiva, pero su llegada depende del aspecto económico para concretar su ansiado fichaje.

Sandro Bazán
Mateus Uribe tiene contrato hasta diciembre con Atlético Nacional.
Mateus Uribe tiene contrato hasta diciembre con Atlético Nacional. | Difusión | Difusión.
COMPARTIR

Se volvió a activar la posibilidad de que su llegada a Universitario pueda tener un camino más claro. Matheus Uribe es la principal carta para reforzar el mediocampo, aunque tienen claro que deberán hacer un gran esfuerzo económico para concretar el fichaje.

Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios.

PUEDES VER: Vuelve Rodrigo Ureña: Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios de Colombia

El colombiano tiene vínculo hasta fin de año con Atlético Nacional y, además, percibe uno de los salarios más altos de los verdolagas. Por ello, en la última comunicación hubo un buen acercamiento, pero sus pretensiones deberían bajar un poco para cerrar un acuerdo por dos años en Ate.

Universitario debutará ante ADT en Tarma por el Torneo Clausura.

Héctor Cúper tiene como objetivo tener a un volante "6" con panorama de salida para Universitario.

Hasta el momento existe una buena posibilidad de concretar su fichaje, pero la directiva también tiene un plan B. Esteban Rolón, argentino que militó en Boca Juniors, es otra de las opciones que manejan. El volante tiene vínculo con Aldosivi, aunque existe la posibilidad de que se sume al proyecto.

Los próximos días serán claves para decidir si harán el esfuerzo para concretar su fichaje. A más tardar, el lunes, Universitario deberá tener a todos sus refuerzos para que trabajen y queden listos de cara al debut en el Torneo Clausura y pelear por el Tetra.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal y desató la preocupación de los hinchas cremas

  2. Vuelve Rodrigo Ureña: Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios de Colombia

  3. Administrador de Alianza Lima renunció a su cargo tras la venta de las acreencias del club íntimo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano