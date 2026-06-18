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Vuelve Rodrigo Ureña: Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios de Colombia

¡Confirmado! Universitario llegó a un acuerdo con Millonarios de Colombia y Rodrigo Ureña finalmente volverá al Monumental, para alegría de sus hinchas.

Francisco Esteves
Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios.
Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios. | Foto: Millonarios - X.
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¡Atención! En medio de la euforia por el mercado de fichajes previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes llegó a un acuerdo formal con Millonarios de Colombia y, de esta manera, Rodrigo Ureña volverá a estar en el Estadio Monumental luego de varios meses, para alegría de toda la hinchada merengue. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

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Como sabemos, el mediocampista chileno salió tricampeón del fútbol peruano con la ‘U’ y por ello llamó la atención de diversos clubes en el extranjero. Cuando fue vendido al elenco colombiano, los aficionados se mostraron sumamente disconformes y hasta ahora ningún futbolista ha podido reemplazarlo en el terreno de juego. Por tal motivo, venían exigiendo su retorno desde mediados del Torneo Apertura.

Ahora, en redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que Rodrigo Ureña volverá dentro de poco debido a que llegó a un acuerdo con Millonarios de forma oficial. Sin embargo, para tristeza de los hinchas cremas, el volante no regresará a jugar en el conjunto dirigido por Héctor Cúper, sino que vendrá al Perú como parte de un partido amistoso entre su actual institución deportiva y el cuadro de Ate.

Universitario, Liga 1

Universitario chocará con Millonarios.

Asimismo, este encuentro amistoso no solo significará el retorno del 'Pitbull' al Estadio Monumental, sino que también el de Fabián Bustos que actualmente es director técnico de la escuadra colombiana. De esta manera, ambos volverán al campo de la 'U' en condición de rivales, pero de todas formas recibirán el cariño de los aficionados que aún los recuerdan con cariño.

Universitario vs. Millonarios: fecha y hora del partido

El partido amistoso entre Universitario y Millonarios se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio desde las 20.00 horas de Perú y Colombia. Este encuentro se realizará en el Estadio Monumental y todavía no hay información sobre si será transmitido por algún canal. Tampoco se han brindado datos sobre la venta de entradas para el compromiso.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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