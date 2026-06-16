Alianza Lima y Universitario se pelean la contratación de ex Sporting Cristal: "Fue sondeado"

¡Sorpresa! Recientemente se confirmó que Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano están interesados en el mismo jugador para reforzarse de cara al Torneo Clausura 2026. Se trata de un importante elemento con pasado en Sporting Cristal y que también sabe lo que es defender los colores de la selección peruana, aunque actualmente se encuentra jugando en un elenco del extranjero.

Según informó el periodista José Varela a través de sus redes sociales, estos tres equipos históricos del fútbol nacional siguen los pasos de un talentoso delantero peruano. Nos referimos a Fernando Pacheco, atacante que salió campeón dos veces de la Liga 1 y que ahora busca retomar su mejor versión, por lo que quizá volver al Perú sea lo que necesita en estos momentos para relanzar su carrera profesional.

De acuerdo con el comunicador, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes y Cienciano han sondeado al ex Sporting Cristal, pero de momento no hay mayor información sobre una oferta formal. Recordemos que actualmente su pase pertenece al Ironi Kiryat Shmona de la Primera División de Israel, pero no deberán negociar directamente con la institución debido a que su contrato culmina el 30 de junio, es decir, dentro de algunos días.

Fernando Pacheco puede volver a la Liga 1 2026.

Números de Fernando Pacheco

Esta temporada, Fernando Pacheco ha disputado un total de 11 partidos con el elenco israelí y ha dado apenas una asistencia, por lo que sus números no han sido los mejores. Por ello, es importante que llegue a un club en el que se sienta más cómodo y donde tenga mayor continuidad.

Trayectoria de Fernando Pacheco