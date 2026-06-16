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Adrián Quiroz se unió a conocido equipo del Perú pese a interés de Universitario: "Hoy..."
Adrián Quiroz es pretendido por Universitario, pero eso no importó para que el mediocampista decidiera unirse a otro equipo de la Liga 1 2026. ¿Alianza Lima?
Uno de los futbolistas revelación en lo que va de la Liga 1 2026 ha sido, sin duda, Adrián Quiroz, quien fue convocado a la selección peruana y ha despertado el interés de diversos clubes del país. Uno de ellos es Universitario de Deportes, pero pese al interés del cuadro merengue en hacerse con sus servicios, el volante de Los Chankas se unió a un conocido elenco que disputará el Torneo Clausura 2026.
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Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, el joven elemento nacional comenzó a entrenar con el primer plantel de un reconocido club del Perú. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que las negociaciones prosperen y el centrocampista termine jugando para la ‘U’ en la segunda parte de la temporada.
“Hoy, el seleccionado peruano Adrián Quiroz se unió a los entrenamientos de Los Chankas. El equipo de Walter Paolella realiza dos hasta tres turnos durante 10 días”, precisó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, el futbolista de la selección peruana se unió a 'Los Guerreros' pensando en lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Adrián Quiroz entrena con Los Chankas.
Números de Adrián Quiroz en la Liga 1 2026
Adrián Quiroz ha disputado un total de 16 partidos con Los Chankas en el Torneo Apertura 2026, con el 86% de los minutos posibles, y en ese lapso llegó a marcar un gol y brindar tres asistencias. Por ello, es seguido por varios clubes del fútbol peruano con la esperanza de incorporarlo a sus filas.
Trayectoria de Adrián Quiroz
Estos han sido sus clubes a sus 27 años:
- Universitario II
- Atlético Grau
- Alfonso Ugarte
- Comerciantes FC
- Los Chankas
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