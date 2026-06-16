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Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura: confirman estadio, fecha y hora del partido

Revisa el estadio, fecha, hora y canal del partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima está entusiasmado con el inicio del Torneo Clausura, ya que su principal objetivo es ganarlo para proclamarse campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de una final nacional. En ese sentido, recientemente se confirmaron el estadio, la fecha, la hora y el canal para el partido ante Sport Huancayo por la primera fecha de la competición. Te brindamos todos los detalles a continuación para que disfrutes del encuentro del cuadro íntimo.

Alianza Lima no utilizará el Estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Alianza Lima no utilizará el Estadio Alejandro Villanueva para su próximo partido de local

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

De acuerdo con la programación oficial de la Liga Profesional de Fútbol, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo el próximo domingo 19 de julio. Es decir, este compromiso todavía se jugará dentro de un mes, por lo que el cuadro de Matute aún no ha emitido información sobre la venta de entradas. En las próximas semanas habrá novedades al respecto y te informaremos aquí, en Líbero.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: horarios

Este es el horario según tu país:

  • México y Costa Rica: 18.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo será por la señal de L1 MAX en todo el territorio peruano. Este canal está disponible a través de Movistar TV y DirecTV en Perú. Finalmente, tanto este duelo como todo el Torneo Clausura podrás verlo online en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción pagada a alguna de estas plataformas de streaming.

¿En qué estadio juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El encuentro por el Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, hogar de Alianza Lima y que está situado en el barrio de Matute, en el distrito de La Victoria. Este enorme recinto deportivo es de los más históricos del Perú y tiene capacidad para albergar hasta 33,938 espectadores en sus tribunas.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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