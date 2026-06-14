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Nuevo DT de Alianza Lima mostró su favoritismo por jugador suplente: ¿Quién es?

El nuevo director técnico del primer equipo de Alianza Lima impactó al elogiar a un futbolista que Pablo Guede no utilizaba.

Francisco Esteves
Nuevo DT de Alianza Lima mostró su favoritismo por jugador suplente.
Nuevo DT de Alianza Lima mostró su favoritismo por jugador suplente. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima ganó el Torneo Apertura y quiere coronarse en la Liga 1 2026, por lo que los jugadores titulares descansan de cara al Torneo Clausura. En medio de ello, el plantel principal disputa la Copa de la Liga Caliente 2026.

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Bajo esa premisa, el torneo lo juega un equipo repleto de suplentes y, por ello, el nuevo director técnico del cuadro blanquiazul se deshizo en elogios hacia un inesperado futbolista. Nos referimos a Ángel de la Cruz, quien es el tercer portero de los íntimos.

Durante el empate 0-0 ante César Vallejo, el golero nacional fue titular y dejó buenas sensaciones en Carlos Fernández, entrenador que reemplaza a Pablo Guede mientras el argentino permanece en su país natal por motivos de salud, con el objetivo de volver pronto para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Alianza Lima

Ángel de la Cruz fue titular en Alianza Lima.

En conferencia de prensa, tras el partido, el estratega destacó las condiciones de Ángel de la Cruz, guardameta a quien conoce desde las divisiones menores de Alianza Lima y en quien tiene plena confianza. Fernández resaltó su desempeño e indicó que debe estar atento ante cualquier oportunidad en el equipo titular de Pablo Guede.

¿Cuál es el valor de Ángel de la Cruz?

Ángel de la Cruz tiene actualmente un valor de 100.000 euros en el mercado de transferencias y, si bien es el precio más elevado que ha alcanzado en su carrera profesional, no registra un aumento desde el 2024. Por lo tanto, necesita una actualización pronto.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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