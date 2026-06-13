Alianza Lima cerca de firmar a exvolante de Atlético Paranaense: "Conversaciones avanzadas"

Alianza Lima tiene la necesidad de seguir buscando alternativas en el mercado en medio del alto interés de los clubes de la Liga 1 por reforzarse. Sin embargo, el club también trabaja a la par para mantener a sus principales figuras en el equipo. En medio de ese panorama, se conoció que está cerca de concretar la renovación de un mediocentro con pasado en Atlético Paranaense.

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Alianza Lima cerca de firmar a exvolante de Atlético Paranaense

A lo largo del Torneo Apertura, los blanquiazules han tenido notables rendimientos y uno de los más destacados ha sido el volante Esteban Pavez, quien se ha ganado un lugar en el corazón de los hinchas y se ha convertido en un pilar dentro del esquema del equipo.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Alianza Lima está sumamente interesada en renovar el contrato del chileno. De hecho, mantienen conversaciones avanzadas para llegar a un acuerdo y extender su vínculo contractual hasta la siguiente temporada.

Esteban Pavez está cerca de renovar su contrato con Alianza Lima

El experimentado mediocentro se ha convertido en un jugador esencial dentro del esquema del DT Pablo Guede. Ha sido titular en casi todos los encuentros en los que estuvo disponible y es catalogado como un líder dentro del campo.

En los próximos días puede haber novedades con relación al contrato de Esteban Pavez. Su renovación representa un premio por el gran nivel y la regularidad que ha mostrado a lo largo de la temporada.

Esteban Pavez se encuentra entrenando en Chile

Pese a estar de vacaciones, Esteban Pavez continúa entrenando al máximo nivel para seguir rindiendo como tiene acostumbrados a los hinchas. El chileno fue captado junto al equipo sub-20 de Colo Colo en el Estadio Monumental. Es una muestra de su gran compromiso y mentalidad.

Esteban Pavez y su paso por Atlético Paranaense

Esteban Pavez ha mostrado su talento en diversos equipos del mundo y uno de ellos fue Atlético Paranaense, club que compró su pase a mediados de 2017. Sin embargo, no logró tener gran continuidad y terminó marchándose apenas una temporada después.