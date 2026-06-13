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¿Y Pablo Guede? Se anuncia nuevo DT de Alianza Lima para próximo partido oficial: "El elegido

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al confirmar a su nuevo entrenador para el siguiente partido del equipo y dejar de lado a Pablo Guede.

Angel Curo
¿Y Pablo Guede? Se anuncia nuevo DT de Alianza Lima para próximo partido oficial
¿Y Pablo Guede? Se anuncia nuevo DT de Alianza Lima para próximo partido oficial | Composición: Líbero
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Alianza Lima se prepara para su debut en la Copa de la Liga 2026, donde enfrentará a César Vallejo. Sin embargo, se conoció que la dirección deportiva tomó una inesperada decisión: dejar de lado a Pablo Guede como entrenador y confirmar a un nuevo técnico para este torneo. La medida sorprendió a los hinchas.

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Se anuncia nuevo DT de Alianza Lima para próximo partido oficial

El periodista deportivo Gerson Cuba reveló que la escuadra victoriana tiene definido que su entrenador para disputar la Copa de la Liga será Carlos Fernández, dejando de lado al argentino Pablo Guede.

"¡El elegido para dirigir! El profesor Carlos Fernández dirigirá al plantel de Alianza Lima en la Copa de la Liga. Plantel viaja hoy a Trujillo", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

Carlos Fernández, Alianza Lima

Carlos Fernández dirigirá el partido de Alianza Lima vs César Vallejo

Esto no implica, sin embargo, que Pablo Guede haya sido cesado para toda la temporada, sino que, según se había adelantado en las últimas semanas, Alianza Lima tomó la decisión de que sea su equipo de la Liga 3 el que afronte este torneo.

Además, el conjunto blanquiazul está de vacaciones después de ganar el Torneo Apertura 2026, por lo que ningún futbolista del primer equipo participará en esta competencia. En cambio, sí estarán algunos jugadores con pocos minutos de juego, como Geray Motta y Piero Cari, entre otros.

Alianza Lima vs César Vallejo: fecha y hora del partido

El partido entre Alianza Lima vs César Vallejo se disputará este domingo 14 de junio por la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026. Este cotejo dará inicio desde las 3:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio César Acuña Peralta. Este cotejo será vital para que las jóvenes promesas de los blanquiazules empiecen a adquirir rodaje.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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