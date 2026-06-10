0
EN DIRECTO
Amistoso Bolivia vs Argelia

Pablo Guede y las dos posiciones que pidió para reforzar a Alianza Lima

Pablo Guede, antes de salir de vacaciones, dejó una lista de refuerzos y confía en que se puedan concretar para enfocarse en el Torneo Clausura y lograr el ansiado título.

Sandro Bazán
Pablo Guede ya planifica lo que será el torneo Apertura
Pablo Guede ya planifica lo que será el torneo Apertura | La República | Archivo
COMPARTIR

Para lograr el título a fin de año, tiene claro que necesita algunas armas para potenciar su estructura. El técnico vive en constante comunicación con la directiva para conocer el avance de algunos jugadores que tendrían que sumarse para coronarse en el Torneo Clausura y evitar cualquier definición con los play-offs.

Alianza Lima se despide de uno de sus valores dentro de la institución.

PUEDES VER: Pieza clave de Alianza Lima rescindió su contrato y deja el club por motivos personales: "No continúa"

El “Sargento” pidió un lateral y un volante con vocación ofensiva, pero, obviamente, deberán ser peruanos o, en todo caso, nacionalizados, ya que no saldrá ningún jugador extranjero, al sentirse conforme con esa parte de su plantel, y no abrirán ese cupo de cara al segundo semestre de la temporada.

“Nosotros hablamos con Franco (Navarro) que hasta que no termine el campeonato no lo vamos a hablar”, dijo hace unas semanas en conferencia. Por ello, ni bien finalizó el Torneo Apertura, se inició ese plan para fortalecer las zonas que se necesitan.

Guede se alista para una nueva temporada

Pablo Guede pidió que ninguno de los jugadores extranjeros se puedan ir de Alianza Lima.

Alianza Lima podría tener algunas novedades la próxima semana con sus fichajes para iniciar con mayor fortaleza el campeonato. La idea es contar con una buena cantidad de variantes para no afrontar inconvenientes por lesiones en un Torneo Clausura que promete ser más intenso por la necesidad de los otros clubes.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pieza clave de Alianza Lima rescindió su contrato y deja el club por motivos personales: "No continúa"

  2. Sporting Cristal inició conversaciones para firmar con exfigura de Alianza Lima: "Quiere jugar sí o sí"

  3. Gianluca Lapadula le dio el sí a Universitario, pero un tema contractual complica su fichaje

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano