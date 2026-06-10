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Pablo Guede y las dos posiciones que pidió para reforzar a Alianza Lima
Pablo Guede, antes de salir de vacaciones, dejó una lista de refuerzos y confía en que se puedan concretar para enfocarse en el Torneo Clausura y lograr el ansiado título.
Para lograr el título a fin de año, tiene claro que necesita algunas armas para potenciar su estructura. El técnico vive en constante comunicación con la directiva para conocer el avance de algunos jugadores que tendrían que sumarse para coronarse en el Torneo Clausura y evitar cualquier definición con los play-offs.
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El “Sargento” pidió un lateral y un volante con vocación ofensiva, pero, obviamente, deberán ser peruanos o, en todo caso, nacionalizados, ya que no saldrá ningún jugador extranjero, al sentirse conforme con esa parte de su plantel, y no abrirán ese cupo de cara al segundo semestre de la temporada.
“Nosotros hablamos con Franco (Navarro) que hasta que no termine el campeonato no lo vamos a hablar”, dijo hace unas semanas en conferencia. Por ello, ni bien finalizó el Torneo Apertura, se inició ese plan para fortalecer las zonas que se necesitan.
Pablo Guede pidió que ninguno de los jugadores extranjeros se puedan ir de Alianza Lima.
Alianza Lima podría tener algunas novedades la próxima semana con sus fichajes para iniciar con mayor fortaleza el campeonato. La idea es contar con una buena cantidad de variantes para no afrontar inconvenientes por lesiones en un Torneo Clausura que promete ser más intenso por la necesidad de los otros clubes.
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