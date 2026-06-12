¿Se olvidó de Alianza? Giuli Cunha posa junto a Hernán Barcos y singular detalle llamó la atención

La reciente publicación de Giuli Cunha en redes sociales no pasó desapercibida entre los aficionados del fútbol peruano. La esposa de Hernán Barcos compartió una fotografía junto al delantero argentino tras su presentación como nuevo jugador de Sporting Cristal, pero un detalle en particular terminó convirtiéndose en el centro de los comentarios.

En la imagen, la pareja aparece sonriente con la frase: “Feliz día, Barquito. Te amo”. Sin embargo, los seguidores más observadores notaron la presencia de un corazón celeste en la publicación, un símbolo que muchos relacionaron de inmediato con el color característico de Sporting Cristal, club que recientemente anunció la incorporación del experimentado goleador.

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, ahora luce corazón celeste en redes.

El gesto generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente entre los hinchas de Alianza Lima, equipo donde Barcos se convirtió en uno de los futbolistas más queridos de los últimos años. Algunos usuarios interpretaron el detalle como una muestra de respaldo total al nuevo desafío deportivo que afrontará el delantero en el cuadro rimense.

Por otro lado, se trata de una expresión natural de apoyo familiar hacia la carrera del futbolista. Desde su llegada al fútbol peruano, Giuli Cunha ha acompañado de cerca cada etapa profesional del 'Pirata' y suele compartir mensajes de aliento en sus plataformas digitales.

La incorporación del atacante a Sporting Cristal ha sido una de las noticias más comentadas del mercado de fichajes local. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora han generado expectativa entre los hinchas celestes, que esperan verlo convertirse en una pieza clave para los objetivos del club durante la temporada.

Mientras tanto, la publicación de Giuli Cunha continúa acumulando reacciones. Lo que parecía una simple fotografía familiar terminó despertando el interés de los aficionados, quienes encontraron en el corazón celeste un detalle simbólico que refleja el inicio de una nueva etapa para Hernán Barcos en el fútbol peruano.