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Giuli Cunha y su primera reacción tras confirmarse que Hernán Barcos es el nuevo fichaje de Sporting Cristal
Tras varias semanas de fuertes rumores, el cuadro celeste anunció a Hernán Barcos como su flamante fichaje, por lo que su esposa reaccionó de inmediato.
Sporting Cristal sorprendió al mercado de fichajes al confirmar la incorporación del experimentado delantero argentino Hernán Barcos como uno de sus principales refuerzos para el Torneo Clausura 2026. En medio de esta noticia que emociona a la hinchada cervecera, su esposa Giuli Cunha no dudó en reaccionar mediante sus redes sociales.
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Hace varias semanas se deslizaba el fuerte rumor de que el ‘Pirata’ llegaría a La Florida para reforzar al equipo rimense ante el mal momento que viene atravesando en la Liga 1. Es así, que este viernes 5 de junio, se anunció que el atacante, de 42 años, vestirá la mica celeste y aportará toda su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora.
Esposa de Hernán Barcos reacciona tras su fichaje por Sporting Cristal
Giuli Cunha comparte publicación de Sporting Cristal sobre fichaje de Hernán Barcos.
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