Giuli Cunha dejó picante mensaje ante victoria de FC Cajamarca con golazo de Barcos a Cristal: "Para cada..."

FC Cajamarca sorprendió al imponerse con autoridad 3-1 sobre Sporting Cristal en un partido clave del Torneo Apertura 2026. Si bien el cuadro celeste abrió el marcador con un tanto de mediocampo de Yoshimar Yotún; a los 61 minutos apareció Hernán Barcos para igualar el resultado.

Posteriormente, Betancourt y Pineau anotaron goles contra el cuadro cervecero, que se complica y está a tres puntos de la zona de descenso. En este marco, la esposa del ‘Pirata’ no solo se hizo presente en las tribunas del Estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, también en sus redes sociales.

¿Indirecta? Esposa de Barcos dejó picante mensaje ante victoria de FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Mediante su cuenta de Instagram, Giuli Cunha publicó la singular frase: “Un sol para cada uno”, que se interpretaría como una sutil indirecta, ya que este mensaje podría significar que las oportunidades se otorgan a cada persona, como es el caso del delantero peruano, que tras su paso por Alianza Lima, ahora es una figura clave para FC Cajamarca.

¿Indirecta? Giuli Cunha sorprende con singular mensaje en pleno partido.

Adicionalmente, celebró el gol que anotó Barcos ante Sporting Cristal, que fue clave para motivar el equipo y no solo buscar el empate de local, también para remontar el marcador tras un tanto anulado por el árbitro y posteriormente, celebrar el 3-1. “Te amo, Barcos”, fue el mensaje de la brasileña.

¿Hernán Barcos firmará por Sporting Cristal para el Clausura 2026?

Diego Rebagliati, en el programa 'Al Ángulo', reveló que hay grandes posibilidades de que el 'Pirata' se convierta en nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. "Partidazo de Hernán Barcos que es muy probable que juegue en Cristal el segundo semestre. Tomen nota, es muy probable que Barcos sea jugador de Cristal y vaya que a gritos Sporting Cristal necesita liderazgos como el de Barcos", informó.