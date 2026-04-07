Ale Cordero envía emotivo saludo de cumpleaños a Yoshimar Yotún y conmueve a hinchas: "Eres un..."

Este 7 de abril, Yoshimar Yotún está cumpliendo 36 años de edad, y desde tempranas horas fue sorprendido por su esposa e hijos. Alessandra Cordero compartió, a través de su cuenta de Instagram, un collage de fotos de diversos momentos de su relación, junto a emotivas palabras.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Qué Dios te regale mucha salud mi amor, para seguir disfrutando de tu compañía. Eres un hombre increíble. ¡Te amamos!”, escribió Ale Cordero por el cumpleaños del jugador de Sporting Cristal.

Alessandra Cordero dedica lindas palabras a Yoshimar Yotún por su cumpleaños.

Asimismo, en su historia de Instagram también publicó el saludo de sus menores hijos por el cumpleaños del popular ‘Yoshi’. En una fotografía se aprecia al mediocampista celeste en su dormitorio, que fue decorado con globos, pero eso no es todo, ya que encima de la cama se ven diversos regalos.

Sporting Cristal saluda a Yoshimar Yotún por su cumpleaños

El club Sporting Cristal dedicó un saludo especial a Yoshimar Yotún con motivo de su cumpleaños. Mediante Instagram, la institución rimense expresó su consideración al mediocampista, quien es considerado una pieza clave tanto por su experiencia como por su liderazgo.

Sporting Cristal saluda a Yotún por su cumpleaños.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será este miércoles 8 de abril de 2026, cuando enfrente a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para jugarse a las 9.00 p. m.