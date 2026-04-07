- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tolima vs Universitario
- Real Madrid vs Bayern Munich
- Universidad Católica vs Boca Juniors
- Alianza Atlético vs Tigre
- Tabla del Grupo de Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
Ale Cordero envía emotivo saludo de cumpleaños a Yoshimar Yotún y conmueve a hinchas: "Eres un..."
El capitán de Sporting Cristal está de cumpleaños y su esposa le dedicó tiernas palabras mediante su cuenta de Instagram. Conoce cómo celebra Yoshimar Yotún.
Este 7 de abril, Yoshimar Yotún está cumpliendo 36 años de edad, y desde tempranas horas fue sorprendido por su esposa e hijos. Alessandra Cordero compartió, a través de su cuenta de Instagram, un collage de fotos de diversos momentos de su relación, junto a emotivas palabras.
PUEDES VER: Billy Viscarra se quiebra en brazos de su esposa tras victoria de Bolivia en repechaje: video conmueve a hinchas
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Qué Dios te regale mucha salud mi amor, para seguir disfrutando de tu compañía. Eres un hombre increíble. ¡Te amamos!”, escribió Ale Cordero por el cumpleaños del jugador de Sporting Cristal.
Alessandra Cordero dedica lindas palabras a Yoshimar Yotún por su cumpleaños.
Asimismo, en su historia de Instagram también publicó el saludo de sus menores hijos por el cumpleaños del popular ‘Yoshi’. En una fotografía se aprecia al mediocampista celeste en su dormitorio, que fue decorado con globos, pero eso no es todo, ya que encima de la cama se ven diversos regalos.
Sporting Cristal saluda a Yoshimar Yotún por su cumpleaños
El club Sporting Cristal dedicó un saludo especial a Yoshimar Yotún con motivo de su cumpleaños. Mediante Instagram, la institución rimense expresó su consideración al mediocampista, quien es considerado una pieza clave tanto por su experiencia como por su liderazgo.
Sporting Cristal saluda a Yotún por su cumpleaños.
¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?
El próximo partido de Sporting Cristal será este miércoles 8 de abril de 2026, cuando enfrente a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para jugarse a las 9.00 p. m.
- 1
Horóscopo de HOY, martes 7 de abril: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo
- 2
Aparece presunta pareja de fallecido hincha de Alianza Lima y revela que tuvieron una hija: exige indemnización
- 3
Frases especiales por el Día del Economista en Perú: mensajes para enviar hoy, 8 de abril
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90