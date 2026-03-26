0
EN VIVO
Bolivia vs Surinam vía DIRECTV y DGO

El ‘Pirata’ Hernán Barcos descubre Aruba en familia y comparte su experiencia en la Isla Feliz

El futbolista disfrutó de unos días de descanso junto a su esposa e hijos, recorriendo playas emblemáticas y mostrando en redes sociales su experiencia en el destino caribeño.

Redacción Líbero Ocio
El ‘Pirata’ Hernán Barcos descubre Aruba
El ‘Pirata’ Hernán Barcos descubre Aruba
COMPARTIR

Hernán Barcos, conocido como el ‘Pirata’ y actual jugador de FC Cajamarca, eligió Aruba como destino para una escapada familiar, disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa, Giuli Cunha, y sus hijos en la Isla Feliz.

Durante su estadía, el delantero argentino recorrió algunos de los lugares más representativos de Aruba, combinando momentos de relax, actividades al aire libre y tiempo en familia. En imágenes y videos compartidos recientemente en sus redes sociales, se puede ver a la familia Barcos disfrutando de su Aruba Trip, entre sonrisas, paseos y las mejores postales del Caribe.

Hernán Barcos habló sobre su llegada a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Enfocados

PUEDES VER: Hernán Barcos reveló cómo fue su llegada a Alianza Lima: “Vine para jugar en segunda”

Uno de los escenarios favoritos del viaje fue Baby Beach, reconocida por sus aguas tranquilas y poco profundas, ideal para familias con niños. Allí, los más pequeños disfrutaron del mar en un entorno seguro y natural. La visita también incluyó recorridos en auto por la isla, explorando sus paisajes y descubriendo su ambiente confortable.

La experiencia compartida por Hernán Barcos pone en valor uno de los principales diferenciales de Aruba: su capacidad de ofrecer una combinación equilibrada entre descanso, naturaleza y actividades para todas las edades. Con playas de arena blanca, clima privilegiado durante todo el año y una propuesta turística diversa, la isla se posiciona como una opción ideal para quienes buscan viajar en familia.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Bolivia vs. Surinam EN VIVO, repechaje al Mundial 2026: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano