El ‘Pirata’ Hernán Barcos descubre Aruba en familia y comparte su experiencia en la Isla Feliz

Hernán Barcos, conocido como el ‘Pirata’ y actual jugador de FC Cajamarca, eligió Aruba como destino para una escapada familiar, disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa, Giuli Cunha, y sus hijos en la Isla Feliz.

Durante su estadía, el delantero argentino recorrió algunos de los lugares más representativos de Aruba, combinando momentos de relax, actividades al aire libre y tiempo en familia. En imágenes y videos compartidos recientemente en sus redes sociales, se puede ver a la familia Barcos disfrutando de su Aruba Trip, entre sonrisas, paseos y las mejores postales del Caribe.

Uno de los escenarios favoritos del viaje fue Baby Beach, reconocida por sus aguas tranquilas y poco profundas, ideal para familias con niños. Allí, los más pequeños disfrutaron del mar en un entorno seguro y natural. La visita también incluyó recorridos en auto por la isla, explorando sus paisajes y descubriendo su ambiente confortable.

La experiencia compartida por Hernán Barcos pone en valor uno de los principales diferenciales de Aruba: su capacidad de ofrecer una combinación equilibrada entre descanso, naturaleza y actividades para todas las edades. Con playas de arena blanca, clima privilegiado durante todo el año y una propuesta turística diversa, la isla se posiciona como una opción ideal para quienes buscan viajar en familia.