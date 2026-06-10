ALERTA MÁXIMA por fuga de gas obliga a DESALOJAR DE URGENCIA el Walmart de Southport: ¿ya es seguro acudir a la tienda?

Una mañana de tensión se vivió en Southport, Estados Unidos, luego de que una fuga de gas en un Walmart de la zona activara un operativo de emergencia que terminó con la evacuación total del establecimiento. Equipos de bomberos y policía acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y determinar el origen del incidente, lo que generó preocupación entre clientes y trabajadores. Aunque el susto fue significativo, las autoridades confirmaron más tarde que no hubo personas heridas y que la tienda pudo retomar sus operaciones con normalidad.

Los servicios de emergencia de Southport atendieron una fuga de gas el miércoles por la mañana.

El Walmart de Southport fue evacuado mientras los bomberos investigaban la causa de una fuga de gas

De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento de Policía de Southport, los servicios de emergencia fueron movilizados alrededor de las 11:30 de la mañana del 10 de junio hacia el Walmart ubicado en la calle N. Howe, tras detectarse una posible fuga de gas. La situación obligó a activar los protocolos de seguridad y desalojar completamente el establecimiento, mientras los equipos especializados inspeccionaban la zona.

En su cobertura, WECT News 6 señaló textualmente: "Los equipos de emergencia respondieron a una fuga de gas en el Walmart de Southport alrededor de las 11:30 de la mañana del 10 de junio". Esta intervención permitió actuar con rapidez y evitar cualquier tipo de consecuencia mayor dentro de la tienda, ubicada en una zona de alto tránsito comercial.

¿Es seguro ir al Walmart de Southport después de la fuga de gas en Estados Unidos?

Tras la evacuación preventiva y la inspección de los equipos de emergencia, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni incidentes relacionados con la fuga de gas en el Walmart de Southport. Una vez descartado el riesgo, la tienda reanudó sus actividades habituales, lo que indica que la situación fue controlada de manera efectiva.

Hasta el momento, no se han reportado nuevas alertas ni riesgos asociados al incidente, por lo que el establecimiento opera con normalidad. Sin embargo, este tipo de eventos refuerza la importancia de los protocolos de seguridad en centros comerciales de Estados Unidos, especialmente en tiendas de alto flujo como Walmart, donde la respuesta rápida es clave para evitar emergencias mayores.